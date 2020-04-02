В 2020 році курс гривні до долара сильно не підскочить, якщо будуть виконані декілька умов

Про це в ефірі "Politeka News" розповів радник президента України Володимира Зеленського – Олег Устенко. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Напередодні Кабінет міністрів переглянув макроэкономичекий прогноз, згідно з яким курс гривні до долара буде 29,50. Економіст підтвердив, що можна зберегти вартість валюти до 30 гривень за долар.

"Якщо країна отримує програму від Міжнародного валютного фонду, все одно на яку суму, питання наявності програми з Міжнародним валютним фондом, тому що це дасть нам можливість виходити, якщо необхідно, на зовнішні ринки запозичення капіталу незважаючи на те, що це ускладнено. У цьому випадку я б припустив, що курс гривні до долара може перебувати в межах до 30 гривень за один долар на кінець поточного року".

На думку економістів, це неважко буде зробити. В першу чергу, завдяки кредитами з-за кордону. Він підкреслив, що мова йде про гроші не тільки від МВФ, але і від Міжнародного банку та європейських структур. Паралельно з цим свою роль зіграє державний резерв України.

"У нас резерви 24,5 мільярда доларів, скажімо, близько 24 мільярдів, тому що частина з них була витрачена Національним банком країни для того, щоб сглашивать курсові коливання, які були", - зазначив Олег Устенко.

Він додав, що найближчим часом до бюджету мають надійти гроші від НАК "Нафтогазу": близько 2 мільярдів доларів. І це збільшить національні резерви до 26 мільярдів доларів.

"До кінця року ми повинні погасити за нашим внешнік кредитами, і з європейським кредитами, по тих цінних паперів, які розміщувалися на зовнішніх ринках і нам треба фінансувати дефіцит рахунку поточних операцій, що є похідною від торгового дефіциту, треба буде фінансування на близько 7 мільярдів доларів", - повідомив радник президента.

Олег Устинов вважає, що Україна не перебуває під сильним доларовими тиском. Резерви і перший транш від МВФ на 2 мільярди доларів знизять економічну навантаження і збережуть курс на рівні 30 гривень за долар.

"Інше питання: якщо б не було програми з Фондом, якби фінансування було ускладнене, а політичні забаганки наших депутатів використовувалися б у повному обсязі і дефіцит бюджету був розширений куди більше, ніж прогнозно зараз 7% ВВП – ось тоді ми б могли говорити з вами про якісь інші курсові параметри. Зараз мені здається, що ситуація вийшла з того хаосу".

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