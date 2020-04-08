Скорочення фінансування торкнуться декількох сфер

Про економічну обстановку в країні і, зокрема, про проект змін до держбюджету 2020 розповів міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу 8 квітня.

"Економічна криза піджимає, тому ми повинні рухатися дуже швидко. На сьогоднішній момент у комітеті з питань бюджету доопрацьовується проект бюджету на 2020 рік", - зазначив міністр.

Так, у проекті змін враховані скорочення витрат на спортивні та культурні заходи. Зокрема, гроші зекономлять на фестивалях, форумах, а також відрядженнях і статистичних спостереженнях. Також частково скоротять заробітну плату в держсекторі і капітальні видатки, які не є першочерговими.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що позачергове засідання Верховної Ради, на якому мають затвердити зміни в держбюджет, може відбутися 8 або 9 квітня.

Як стверджує Давид Арахамія, в умовах карантину зараз йде робота над змінами до держбюджету на 2020 рік і пакетом законопроектів про пільги для українського бізнесу.

"Нам все одно потрібно прийняти бюджет в новому вигляді. І у нас напрацьовується інший пакет, це вже, здається, третій пакет з боротьби з вірусом. Ми розробляємо разом з усіма фракціями спільне бачення пільг, які ми можемо надати бізнесу", - додав голова фракції.

Крім того ми писали, що секретар комітету Верховної Ради з питань бюджету, народний депутат Володимир Цабаль спрогнозував новий курс, який буде, якщо карантин затягнеться.

"Я скоріше погоджуся з тими експертами, які говорять, що 29 - це оптимістично. Якщо карантинні заходи будуть спрямовані в більш гнучкому та економічно виправданому напрямку. Тобто якщо ці заходи будуть дозволяти економіці працювати без порушення епідеміологічних норм, тоді 29-30 це може бути досить реальний курс", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, Зеленський дотиснув "слуг", ринок землі буде відкритий, поки карантин.