Курс валют в Україні 9 квітня різко зміниться, гривня втратить контроль і дозволить долару й євро скористатися моментом

Як повідомляє Politeka.net, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, вартість ста доларів національний регулятор встановив на рівні 2719,65 гривень (+9,69). Днем раніше валюта торгувалася по 2709,96.

Аналогічною ситуація буде і з курсом євро. За сто банкнот доведеться викласти вже 2957,62 гривні (+0,92). У попередній робочий день вони коштували б 2956,7 гривень.

Крім того, в регуляторі уточнили, що до середини минулого дня вартість долара до гривні становила 27,1505 за одну банкноту.

До цього ми писали, що курс долара, закладений у держбюджеті на 2020 рік, може виявитися занадто оптимістичним зважаючи нових обставин.

Секретар комітету Верховної Ради з питань бюджету, народний депутат Володимир Цабаль спрогнозував новий курс, який буде, якщо карантин затягнеться.

"Я скоріше погоджуся з тими експертами, які говорять, що 29 - це оптимістично. Якщо карантинні заходи будуть спрямовані в більш гнучкому та економічно виправданому напрямку. Тобто якщо ці заходи будуть дозволяти економіці працювати без порушення епідеміологічних норм, тоді 29-30 це може бути досить реальний курс", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.