Українські пенсіонери ризикують залишитися без виплат через разові підробітки

Про це пише Сьогодні.

Як відомо, вже в квітні влада хоче проіндексувати виплати тим, хто отримує менше 5 тисяч гривень на місяць.

Але пільговики можуть залишитися без своїх виплат через разові підробітки, про які не повідомляють в Пенсійний фонд.

За словами киянки Тамари, вона на заслуженому відпочинку з 2010 року, але за останні роки погодилася кілька разів знятися в масовці.

"Інший канал запропонував мені знятися в одному епізоді, так як фактура підходила. Я знялася і отримала невеликі гроші. Це були дві зйомки: одна в 2019 році, друга – в 2018 році. За одну я отримала 800 гривень, а за іншу – 500", - розповідає вона.

Але після зйомок їй спочатку урізали пенсію на 200 гривень, потім ще на 400 і ще на 900. У ПФУ заявили, що у них є інформація про працевлаштування пенсіонерки, хоча вона їм принесла свою трудову.

Відсутність записів у трудовій не допомогло і жінці довелося звертатися на знімальний майданчик за актами про виконану роботу. У фонді пояснили, що не забирали у неї виплати, а скасували індексацію, яку доплачували протягом останніх двох років.

"У 2008 році вона почала працювати, її характер роботи періодичний був, але роботодавці подали звіт про те, що зазначена особа працює. Вона не повідомила нам, і ми це з'ясували пізніше, і перевели її до працюючих пенсіонерів", - заявили в ПФУ і додали, що пенсіонери повинні повідомити про разові підробітки, щоб їх не визнали як офіційно працевлаштованих.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні вже стартували виплати надбавок до пенсій. Так, Пенсійний фонд розпочав виплату компенсації до пенсії за квітень пенсіонерам старше 80 років. Вони можуть отримати до 500 гривень. Були перераховані виплати працюючим пільговикам.

Зазначимо, виплачувати компенсації за квітень почали 7 квітня тим пенсіонерам, у кого дата виплати до 7 числа включно. Інші льгонтики старше 80 років отримають додаткові гроші тоді, коли їм предет пенсія за поточний місяць.

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