З'явилися уточнення щодо «карантинної тисячі», яку повинні виплатити українцям

Надання такої фінансової допомоги передбачено рішенням Верховної Ради про зміни до бюджету.

Для виплати одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень більше ніж 10,6 мільйона українців буде спрямоване понад 10 млрд гривень.

Виплати покладаються:

пенсіонерам, розмір пенсії яких з урахуванням усіх надбавок не перевищує 5 тис. грн, на 1 квітня 2020-го;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Проте сюди не входять ті особи з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника;

непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату.

Згідно з даними Міністерства соціальної політики, пенсійні виплати у розмірі 4 тисяч гривень отримує 82,7% українців.



Варто відзначити, що після того, як зміни в державний бюджет - 2020 набудуть чинності, то уряду знадобиться 5 днів для того, щоб почати виплачувати одноразові виплати всім категоріям людей яким вони передбачені.

Орієнтовно це відбудеться після 20-го числа квітня. Відзначимо, що спочатку озвучувалися більш ранні терміни отримання фінансової допомоги.

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