Українців чекає "сюрприз" в обмінниках після великодніх свят

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, з'явився новий прогноз від Національного банку з курсів долара і євро.

Якщо перед великодніми святами українцям потрібно було віддати за $100 як мінімум 2720 гривні, то вже сьогодні, 21 квітня, курс долара буде на позначці в 27,07/$.

Також знизиться курс євро після великодніх свят. Державний регулятор знизив його до позначки в 29,42 (перед Великоднем курс був 29,63).

Додамо, що цей офіційний курс був розроблений Національним банком ще 16 квітня.

Раніше ми розповідали про те, що українська економіка може катастрофічно звалитися через епідемію китайського вірусу. Про це говориться в доповіді МВФ.

Зокрема, експерти прогнозують падіння нашої економіки до показника мінус 7,7% за підсумками 2020 року. Варто відзначити, що в 2019 році цей показник становив 3,2%.

У доповіді говориться, що Україна "постає перед кризою у сфері охорони здоров'я (через пандемію), серйозним шоком для попиту на зовнішніх ринках, різким погіршенням глобальних фінансових умов і зниженням цін на сировину.

Також ми попереджали, що курс долара на поточному тижні може знизитися. За прогнозами аналітика Вадима Іосуба, американська валюта може досягти курсу 27-ми гривень.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн", - зазначив експерт.

Крім того, він зазначив, що минулого тижня відзначалися позитивна динаміка - курс долара до гривні знизився на 0,1-0,3%.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.