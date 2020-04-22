Українці розповіли про те, як з карт Приватбанку пропадають гроші, відправлені на лікування

Обурливою історією на сайті «Мінфін» поділилася клієнтка державного банку. Вона розповіла про те, що їй скинули гроші на лікування чоловіка на кредитну карту Приватбанку, однак скористатися ними вона не встигла.

«Банк швиденько списав мінімальний платіж, хоча ще не настав строк погашення, ну й інші туди ж заодно. Вже у хворих крадете? Ну, і з вами так надійдуть», - обурилася жінка.

Представники Приватбанку відповіли на її скаргу, підкресливши, що «банк приймає рішення про розмір кредитного ліміту і про його надання на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях і навіть тисячах показників».

Представники банку також розповіли клієнтці, що для того, щоб збільшити кредитний ліміт наступного разу, потрібно:

«активно користуватися послугами і продуктами банку, особливо Універсальною карткою;

можете надати документи, що підтверджують доходи.

Окремо хочемо звернути Вашу увагу на те, що, дійсно, сума мінімального платежу була внесена, однак у випадку, коли на картці заборгованість - всі надходження перераховуються на її погашення», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ПриватБанк взявся за рахунку українців, залишаються лише борги.

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