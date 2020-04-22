Ціна на газ в Україні різко зміняться, це відчують всі, отримавши платіжки за квітень
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу «Нафтогазу».
Так, громадян країни попередили про зниження ціни на газ. Це пов'язано з новим індикатором на внутрішньому ринку.
«Оптова ціна у квітні встановлена на рівні, що на 15% нижче ціни березня, і на 18% нижче, ніж розрахункова ціна квітня згідно з постановою № 17», - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що всього з початку року ціна на газ для українців нібито знизилася на 38%.
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Як повідомлялося раніше, карантин може спровокувати підвищення вартості бензину, що відчують всі водії. Про це повідомляють економічні експерти.
«Продовжиться здешевлення бензину на тлі недавнього обвалу цін на нафту і нафтопродукти на світовому ринку при значному зниженні попиту з боку бізнесу під час економічної невизначеності в умовах триваючої пандемії», - стверджує економіст Андрій Забловський.
А з газом буде зовсім інша ситуація: 150 доларів за тисячу «кубів». Лише прогноз Пендзина відрізняється: газ буде дорожче на десять доларів.
А ось Забловський стверджує, що ціна на газ може піднятися до 155 доларів за тисячу «кубів».
Нагадаємо, українців змусять заплатити за газ в три рази більше: кому не пощастить.
Як повідомляла Politeka, тисячі сімей проведуть карантин без світла в Одесі: повний список адрес.
Також Politeka писала, що тарифи на газ стануть менше, переплату повернуть вже в квітні.