Може бути і друга хвиля зниження цін

В Національному банку розповіли про зниження цін в 2020 році

Відповідну заяву зробив заступник керівника Нацбанку Дмитро Сологуб.

За його словами, в поточному році в Україні ціни на дизельне паливо і бензин можуть знизитися на 10-15%. Це пояснюється обвалом цін на нафту у світі.

Наголошується, що у макропрогнозі НБУ заклали вартість бареля нафти на рівні 35 доларів.

При цьому заступник голови НБУ додав, що ціни на нафту будуть знижуватися і далі. Якщо так і піде, то українці будуть платити за бензин і дизпаливо на 10-15% менше.

Варто відзначити, що в кінці березня в Україні дещо знизилася вартість бензину, ціни впали більш ніж на 2 гривні за літр.

За словами експертів, зараз націнка на бензин у великих українських АЗС складає 5-10% і вони її збільшувати не будуть, так як для автомобільних заправних станцій мають значення саме обсяги, а не націнка.

Нагадаємо, 20 квітня ціна травневих ф'ючерсів WTI впала майже на 300%, вперше в історії ставши негативною. 22 квітня нафту марки Brent опустилася до мінімуму двадцятирічної давності. Червневі ф'ючерси на нафту торгувалися нижче $16 за барель.

При цьому аналітик японського Mizuho Bank Підлогу Сэнки заявив, що нафта в осяжному майбутньому може досягти позначки у мінус 100 доларів за барель. За його словами, не зовсім реальний сценарій.

Проте, 24 квітня ціни на нафту почали підніматися. На Лондонській біржі ICE ціна нафти сорту Brent піднялася майже на 13% в порівнянні з ціною закриття попереднього дня. Станом на 10 годин по Києву вартість бареля становить 21,52 долара.

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