Через помилку ПриватБанку клієнт втратив власні кошти та заліз у борги перед банком

Відповідний негативний відгук незадоволений клієнт опублікував на тематичному порталі Мінфін.

За його словами, від випадково дізнався про мінусовий баланс, коли зайшов у додаток Приват24.

"Зайшов у додаток Приват24, дивлюся у мене на балансі мінус -21798,37грн. Дзвоню в підтримку з'ясувати ситуацію, виявилося що 21.04.2020 було подвійне списання з моєї карти, через що карта пішла в мінус. Ліміт оплати в інтернеті встановлений 0. Найцікавіше, що карта для виплат, не кредитка, це дуже важливо. Вже 4 дні годують обіцянками, що друге списання повернеться", - зазначив він.

Він також ошелешений, чому він має чекати кілька днів на повернення коштів, оскільки гроші були списані через помилку ПриватБанку.

"Мені це набридло так як на балансі мінус. Тим більше в мене повинно залишитися 5200 грн. особистих коштів. Оператор Приватбанку порекомендував чекати 11 днів, то що, я повинен смоктати палец, а коли зголодніють діти, запропонувати поїсти щебня? Чому я повинен чекати свої гроші та ще бути винен -21798,37 грн. за помилки Приватбанку", - резюмував він у своєму негативному відгуку.

"Добрий день! Дозвольте нам розібратися в ситуації. Для уточнення Ваших контактних даних ми звернулися до Вас в приватних повідомленнях. З повагою, ПриватБанк", - відреагував на скаргу представник банку.

Нагадаємо, ПриватБанк взявся за рахунку українців, залишаються лише борги.

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