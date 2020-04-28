Національний банк оприлюднив вартість долара і євро на 28 квітня

Так, згідно з даними на сайті регулятора, у вівторок, 28 квітня, долар подешевшає на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. НБУ встановив курс на рівні 27,10 гривень.

При цьому курс долара на 27 квітня становив 27,1441 гривень.

Курс євро на 28 квітня застигне на позначці 29,41 гривень, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, 27 квітня курс євро становив 29,3306 гривень.

Раніше ми повідомляли, експерти дали прогнози, що буде з курсом перед травневими святами. За словами аналітика Олега Пендзина, істотних змін курсу національної валюти за чотириденний робочий тиждень не відбудеться. Інший експерт Андрій Шевчишин також упевнений, що за скорочений тиждень нинішня стабільна ситуація збережеться.

Раніше ми повідомляли, голова Міністерства фінансів України Сергій Марченко у відповідь на питання про те, чому Кабмін заклав до бюджету курс долара на рівні 29,5 гривні, повідомив, що проводиться поступова девальвація гривні для стабілізації ситуації в економіці.

Міністр нагадав, що політика курсоутворення – компетенція виключно НБУ. У свою чергу, Мінфін може лише рекомендувати уникати стрімкої девальвації національної валюти.

«Згадайте ситуацію на початку березня. Тоді був серйозний ризик стрімкої девальвації. Зараз ситуація заспокоїлася, спекулятивний фактор прибраний, але торговельне сальдо залишається негативним. Це означає, що економічно нам було б доцільно дозволяти поступову девальвацію гривні», - пояснив Марченко.

Нагадаємо, гроші закінчилися, прийнято жорстке рішення: кого Кабмін України залишив без виплат.

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