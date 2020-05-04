Заробітчани розкрили, скільки можна заробити в Італії

Про те, скільки приносять заробітки в Європі розповіла у Фейсбук одна з заробітчанок. Українка на власному прикладі з'ясувала, що робота в Італії оплачується не так добре, як думає багато хто.

Так, жінка розмістила запит на вакансію у Фейсбук-групі «Українці в Італії», сподіваючись знайти заробіток на 1200 євро. Вона отримала мало відгуків від роботодавців, однак у багатьох українців її пост викликав бурхливу реакцію. На їхню думку, жінка запросила занадто мало.

Українка пояснила, що до цього вже їздила на заробітки в Італію і отримувала 600 євро. За її словами, у заробітчан часто просто немає вибору.

«Багато хто з роботодавців беруть на чорну роботу і недоплачують, хамсько використовуючи, не дають і не оплачують вихідні, тут же дають те, що закон говорить, а це мало !! Я на першій роботі в Венето працювала за 600 євро! Без вихідних. Це ненормально, але вибору в мене не було», - пригадує українка.

У коментарі прийшли й інші заробітчани зі схожим досвідом. Багато хто писав, що зарплати в Італії набагато нижче, ніж в інших європейських країнах.

«Дуже мало платять, ніхто не хоче робити контракт, зарплата 600-700 євро», - розповідала одна з жінок.

Всього в Італії зараз працюють до мільйона українців, при цьому лише близько 200 тисяч з них -легально, повідомляють експерти. За їх словами, більшість заробітчан їздять туди на заробітки на свій страх і ризик.

Нагадаємо, українців несподівано обклали новою даниною, хто під ударом.

Як повідомляла Politeka, МЗС вирішив долю заробітчан, висунута головна умова.

Також Politeka писала, що Шмигаль завдав нового удару по українцях, постраждають тисячі.