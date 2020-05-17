В МВФ зробили прогноз щодо відновлення економіки після кризи, викликаної пандемією китайського вірусу

За словами директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої, у березні поточного року 170 країн показали економічне падіння, повідомляє Голос Америки.

"Без медичного рішення, на жаль, для деяких економік можуть виповнитися більш негативні сценарії. Невідомість щодо поведінки вірусу затьмарює горизонт прогнозів", - сказала вона.

Крім того, вона повідомила, що світовій економіці знадобиться три роки, щоб відновитися від наслідків пандемії. Тобто у кращому випадку світова криза піде на спад у 2023 році.

"Світова економіка вийде на докризовий рівень у 2023 році. Найбільший шок вже пройшов", - сказала директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

У першому кварталі США і Європа зареєстрували різке падіння економіки. В Україні падіння в першому кварталі склало 1,2%.

МВФ прогнозує падіння світової економіки на 3,0% в 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. Незважаючи на це, МВФ прогнозує часткове відновлення світової економіки вже в 2021 році.

Зараз МВФ вводить нові програми для підтримки економіки країн, які розвиваються. Крім того, Фонд розглядає можливість списання деяких боргів для найбідніших країн.

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