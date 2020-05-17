Посуха і карантин сильно вплинуть на вартість продуктів в Україні вже найближчим літом

Про це глава ради Національного економічного розвитку, економіст Олексій Дорошенко розповів виданню «Слово і діло», передає Politeka.net.

Міністр економіки Ігор Петрашко під час нещодавнього брифінгу заявив, що в 2020 році аграрії зберуть в Україні всього 60 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 10 мільйонів тонн менше торішніх показників. Як прогнозує голова відомства, урожай знизиться із-за посушливой погоди, а також обмежень з-за епідемії.

Олексій Дорошенко зазначає, що ситуацію можуть поліпшити дощі, проте південні регіони країни вже сильно постраждали від посухи. Інші області можуть уникнути великих втрат - все залежить від дощів. Він також розповів про ціни:

«Скільки б ми не зібрали зернових, на внутрішню ціну на хліб і крупу це практично не вплине. Винятком буде лише гречка. Всього іншого ми збираємо більше, ніж споживаємо. Все в основному йде на експорт: кукурудза, пшениця», – заявив економіст. - "Якщо у світі скрізь пшениці зберуть менше, тоді, можливо, у серпні-вересні ми побачимо зростання ціни на зернові".

Експерт припускає, що в Україні почнуться проблеми з овочами, які постачають саме південні регіони. Крім того, з-за карантину багато українців не змогли виїхати на свої дачі та городи. При цьому, за словами Дорошенка, багато продукти в Україні продаються дорожче, ніж в Європі, а вітчизняні виробники змагаються з імпортними.

"Якщо ціна у Польщі не буде падати, то ніяка внутрішня купівельна спроможність не вплине на зниження цін. Собівартість продукції буде говорити сама за себе. Дешевше просто не будуть продавати", - підкреслив Олексій Дорошенко.

Згідно з його прогнозом, поки немає причин для різкого подорожчання овочів, і до літа вони повинні традиційно подешевшати. Втім, в цьому році все може статися зовсім по-іншому.

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