Українців порадували новими карантинними пільгами

Стало відомо, що українці, які поїдуть на сезонні роботи до Польщі, не зобов'язані відбувати 14-денний карантин. Це стосується лише тих, хто має намір працювати в сільськогосподарській галузі.

Таку заяву зробив міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановській, передає польське видання RMF24.

За його словами, таку пільгу отрумають ті, хто приїде через східний кордон.

Працівники зможуть приступити до роботи у перший же день. Разом з тим Ардановський зазначив, що тестувати іноземних працівників на китайський вірус за рахунок держави не можна, бо це було б незаконною державною допомогою.

Чиновник заявив, що його країна зіткнулася з нестачею сезонних працівників з-за пандемії. Це ставить під загрозу збір врожаю в Польщі – що, в свою чергу, загрожує дефіцитом продовольства і підвищенням цін на продукти.

Ситуація з сільськими працівниками в Польщі на даний момент настільки критична, що влада навіть офіційно закликали безробітних поляків "розглянути можливість роботи на збиранні врожаю". Такого раніше ще не було.

Як повідомлялося, раніше власник однієї з найбільших переробних компаній у Польщі (Real SA) Анджей Гайовничек заявив, що без українських робітників вони просто не впораються зі збором врожаю.

"Польща є великим виробником продуктів харчування, одним з найбільших в Європі... Тому, якщо працівники з України не приїдуть, це буде катастрофа. Те, що буде вирощено в полях, пропаде, оскільки не буде кому збирати", - заявив Гайовничек.

Нагадаємо, консульства Польщі в Україні з 4 травня відновили видачу трудових віз.

Однак уточнювалося, що зараз там приймаються лише документи для отримання віз для виконання сільськогосподарських та садівницьких робіт, а також міжнародних перевезень.

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