Українців порадували новими карантинними пільгами
Стало відомо, що українці, які поїдуть на сезонні роботи до Польщі, не зобов'язані відбувати 14-денний карантин. Це стосується лише тих, хто має намір працювати в сільськогосподарській галузі.
Таку заяву зробив міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановській, передає польське видання RMF24.
За його словами, таку пільгу отрумають ті, хто приїде через східний кордон.
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Працівники зможуть приступити до роботи у перший же день. Разом з тим Ардановський зазначив, що тестувати іноземних працівників на китайський вірус за рахунок держави не можна, бо це було б незаконною державною допомогою.
Чиновник заявив, що його країна зіткнулася з нестачею сезонних працівників з-за пандемії. Це ставить під загрозу збір врожаю в Польщі – що, в свою чергу, загрожує дефіцитом продовольства і підвищенням цін на продукти.
Ситуація з сільськими працівниками в Польщі на даний момент настільки критична, що влада навіть офіційно закликали безробітних поляків "розглянути можливість роботи на збиранні врожаю". Такого раніше ще не було.
Як повідомлялося, раніше власник однієї з найбільших переробних компаній у Польщі (Real SA) Анджей Гайовничек заявив, що без українських робітників вони просто не впораються зі збором врожаю.
"Польща є великим виробником продуктів харчування, одним з найбільших в Європі... Тому, якщо працівники з України не приїдуть, це буде катастрофа. Те, що буде вирощено в полях, пропаде, оскільки не буде кому збирати", - заявив Гайовничек.
Нагадаємо, консульства Польщі в Україні з 4 травня відновили видачу трудових віз.
Однак уточнювалося, що зараз там приймаються лише документи для отримання віз для виконання сільськогосподарських та садівницьких робіт, а також міжнародних перевезень.
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