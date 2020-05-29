Єврокомісія схвалила надання Україні макрофінансової допомоги на суму 500 мільйонів євро

Про це у п'ятницю, 29 травня, повідомляється на офіційному сайті Комісії.

Наголошується, що підставою для рішення стало те, що Україна здійснила 12 політичних дій, узгоджених з Євросоюзом.

Крім того, Україна знаходиться на завиральном етапі роботи над новою угодою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і виконала вимоги.

З 2014 року наша країна отримала 3,8 мільярда євро у вигляді позик. Це була найбільша сума макрофінансової допомоги від Євросоюзу для країн-партнерів.

"Україна залишається на високому місці в європейському порядку денному. Ми продовжуємо надавати політичну, фінансову та технічну підтримку, особливо в цей кризовий час, щоб підтримати програму реформ України для побудови більш стійкої економіки. В рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україна завершила необхідні реформи, і ми готуємо виділення коштів в розмірі 500 млн євро", - заявив віце-президент Єврокомісії з економіки Валдіс Домбровскіс.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський подякував керівництво ЄС за фінансову допомогу. Таке повідомлення з'явилося на його сторінці в Twitter.

Наголошується, що допомогти Євросоюзу буде використана для збереження стабільності української економіки в умовах пандемії.

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