Прийнятий документ спрямований на підвищення суми соціальної допомоги найбільш уразливим категоріям населення

Так, у середу, 3 червня, Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб", передає Politeka.net з посиланням на сайт парламенту.

До малозахищеної категорії належать діти-сироти, пенсіонери старше 80 років, безробітні з малозабезпечених сімей. Крім того, цим законом збільшуються виплати при народженні дитини.

Згідно з документом, дітям-сиротам передбачено збільшення розміру виплат - з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а на дітей з інвалідністю - до 3,5 прожиткового мінімуму.

Таким чином, з 1 липня виплати на дітей до 6 років становитимуть 4 647,5 грн, на дітей з інвалідністю — 6 506,5 грн. Для дітей від 6 до 18 років — 5795 гривень, для дітей з інвалідністю — 8113 грн.

Якщо крім цих виплат дитина отримує додаткові пільги від держави, то розмір нової виплати буде вважатися як різниця мінімумів і розміру призначеної допомоги.

Пенсіонерам, старше 80 років, буде призначатися соцдопомога в розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму - 684,80 грн. При цьому виплати можливі, тільки якщо на руках є висновок про те, що догляд дійсно потрібен. Документ видається лікарсько-консультативною комісією.

Що стосується безробітних працездатних громадян із малозабезпечених сімей, то такі зможуть отримати допомогу від держави по рекомендації служби зайнятості.

Крім того, з 1 липня на 40 тисяч гривень можуть розраховувати батьки новонародженого. Так, допомога при народженні першої та на кожну наступну дитину складатиме 41 280 грн. Одноразова виплата - 10 320 грн, решту суми виплачуватимуть протягом 36 місяців.



Раніше ми повідомляли, Мінсоцполітики обговорило з МВФ пенсійну реформу в Україні, зокрема, мова йшла про можливість введення "подвійних" виплат.

Пенсійний експерт місії МВФ Шаба Фехер підкреслив, що фонд підтримує впровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні, але тільки за умови створення необхідних умов для ефективної реформи.

Зазначимо, зараз в Україні діє солідарна пенсійна система, коли пенсіонери отримують грошове забезпечення за рахунок податків від працюючих людей.

Нагадаємо, масове скорочення соцвиплат через МВФ, українців вже попередили: "Без грошей залишаться..."

Як повідомляла Politeka, як отримати субсидію безробітним українцям, у Мінсоцполітики розкрили деталі: "Для цього потрібно..."

Також Politeka писала, що безробітні українці отримають нові доплати і компенсації, прийнято офіційне рішення.