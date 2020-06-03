Одними штрафами для водіїв не обійшлося. Тепер влада взялися за пішоходів

Депутати вважають, що нині чинне покарання для порушників ПДР, які пересуваються на своїх двох, дуже м'яке, тому його треба посилити - разів у п'ять.

Так, в середу, 3 червня, Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект №2697, що передбачає посилення відповідальності для пішоходів за порушення ПДР і збільшення розмірів штрафів, передає "Обозреватель".

На сьогодні пішохід, який, приміром, проігнорував сигнал світлофора або перейшов дорогу в недозволеному місці, карається штрафом в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 51 грн. Депутати ж пропонують підвищити цей штраф в п'ять разів - до 255 грн.

За ці ж порушення, але вчинені у нетверезому вигляді, українців хочуть карати штрафом в розмірі 510 грн.

І за порушення, що спричинили створення аварійної обстановки – 680 грн. або громадські роботи на строк від 12 до 40 годин.

Раніше ми повідомляли, з 1 червня на українських дорогах запрацювала фото і відеофіксація порушень ПДР. Зокрема, перші 50 систем встановлені в столиці та Київській області. Надалі подібні з'являться у всіх регіонах. На сьогодні, камери фіксують перевищення швидкості, в майбутньому список розшириться іншими порушеннями, наприклад, виїзд на зустрічну смугу і т. д.

У разі перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, але не більше 50 км/год передбачено штраф 255 гривень. При перевищенні встановлених обмежень, більш ніж на 50 км/год - 510 гривень.

Також ми писали, на другий день роботи фото і відеофіксації, з'явився порушник-рекордсмен. Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко. Водій гнав зі швидкістю 210 км/год по трасі Київ - Харків. Незабаром, порушник отримає лист зі штрафом 510 гривень.

Нагадаємо, порушникам ПДР приготували сюрприз на дорогах.

Також Politeka писала, що нові штрафи обрушаться на українців з 1 червня, заяву МВС: кого і скільки змусять заплатити