Більше третини українських роботодавців готуються урізати зарплати своїм співробітникам

Як повідомляє Politeka.net, про це економіст Олександр Гончаров попередив на своїй сторінці в Facebook.

Як нагадав експерт, у квітні глава Кабміну Денис Шмигаль пообіцяв створити в Україні 500 тисяч нових робочих місць. Але на ділі ситуація на ринку праці значно погіршилася, а компаніям нічим платити зарплати співробітникам.

"Судіть самі, це лише офіційні дані на 1 червня 2020 року: роботодавцями в центри зайнятості подано 12 763 пакету документів для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину. А на сайті Держслужби зайнятості можемо прочитати наступне повідомлення: "Зараз прийнято 9 204 позитивних рішення про надання такої допомоги для покриття витрат на заробітну плату майже 100 тис. працівників", - зазначив Олександр Гончаров.

Економіст стверджує, що з-за епідемії багато підприємств не змогли виплачувати працівникам колишню зарплату. За даними Гончарова, зовсім скоро значна частина роботодавців буде змушена ще сильніше урізати виплати і зменшити штат.

"Під час карантину близько половини українських компаній вже скоротили зарплати на 20-30%. У найближчі місяці 35% роботодавців збираються зменшувати розмір оплати праці, а 65% планують залишити існуючий рівень зарплат. Також 8% компаній вже скоротили персонал, ще 21% роботодавців планує і далі скорочувати співробітників", - заявив аналітик.

Олександр Гончаров додав, що в таких умовах все більше українців готові приєднатися до масових протестів або шукати роботу за кордоном. А от представники влади, здається, не мало турбуються про різке падіння рівня життя:

"Натомість міністри і депутати в ході різних ток-шоу і у залі Ради щиро сміються, їм весело. А що залишається робити? Адже прогнозувати майбутнє українського малого та середнього бізнесу дуже важко. Особливо, коли недостатньо знань, інтуїції, розуміння ринкових механізмів".

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