Стало відомо, як влада планує боротися із заборгованістю по комуналці

Про це пише Обозреватель.

Вже восени українцям можуть узаконити драконівські штрафи за борги по комуналці.

Нововведення передбачені законопроектом, який був розроблений "слугами народу" і Кабміном. Так, українцям хочуть ввести штрафи в розмірі 50% від загального боргу.

Автори документа хочуть ввести додаткове поняття "штрафів за несплату житлово-комунальних послуг".

якщо сукупний борг досяг річної вартості комуналки – штраф у 20%;

сукупний борг у розмірі дворічних платежів – штраф в 30%;

сукупний борг у розмірі трирічних платежів – штраф в 50%.

Більше того, паралельно буде діяти і пеня. Як приклад: українець не платить три роки за комуналку і у нього накопичився борг у 36 тисяч гривень. Розмір пені складе всього 10,8%, а ось вже за новими правилами крім 10,8% пені доведеться заплатити і 50% штрафу.

"Фактично значно посилюється покарання за несплату житлово-комунальних послуг, крім того, змінюється і інструмент для стягнення такого боргу. Ці пропозиції повністю повторюють закладені в меморандум умови і, на мою думку, повністю виправдані", – коментує нововведення експерт Олексій Ковш.

Додамо, що українці з початку карантину скоротили борги по комуналці майже на 7 млрд гривень.

Як повідомили в Держстаті, у травні було нараховано 8,7 млрд грн для оплати за комуналку, а громадяни виплатили 11,9 млрд грн (37,5% більше).

Таким чином, загальний розмір заборгованості за надані комунальні послуги знизився на 3,3 млрд і склав 59,9 млрд.

Найбільше українці заборгували за газ - 23, 9 млрд, за опалення і гарячу воду - 18,8 млрд, за електроенергію - 5,9 млрд і т. п.

Нагадаємо, боржників будуть карати новим способом, постраждають мільйони.

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