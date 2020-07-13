Експерти прогнозують, що далі буде тільки гірше

Ціни на фрукти і овочі цьогоріч в Україні вражають своїми "гойдалками"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ТСН.

Так, черешня зараз коштує близько 100 гривень за кілограм, а ще кілька тижнів тому її ціна складала близько 250 грн.

Ціни таких ягід як малина, чорниця, смородина стартують віж 100 грн. Лохина наразі коштує 230 гривень за кілограм, полуниця - 100-120 грн, і в даному випадку ціни не поспішають падати.

Журналісти зазначають, що цьогоріч в цілях економії українці викреслюють зі свого раціону в першу чергу фрукти і ягоди.

"На овочах теж не дуже розгуляєшся. Помідори - по 40 гривень за кіло, по 50 і по 70 гривень. Огірки хіба дешевше, тому що пішли ґрунтові. Зараз огірок коштує 20 гривень. Торік огірки були по 10-12 гривень", - йдеться в повідомленні.

Картопля зараз в Україні коштує 15-20 гривень за кілограм, і дешевше вона не вже буде. Слід зазначити, що така ціна на картоплю є в 2,5 рази вищою, ніж в Польщі.

Президент Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив таку високу ціну на бульбу негодою в Україні, а також проблемами з логістикою через карантин.

"У цьому році буде ще гірше ситуація, тому що наші сусіди від нас ще й закриваються. Білоруси закрили картоплю від нас", - зазначив експерт.

Крім того, Україна залишиться без білоруського часнику і цибулі. Загалом очікується, що весь борщовий набір стрибне мінімум в півтора рази.

Нагадаємо, у Києві різко змінилися ціни на продукти: скільки коштують фрукти.

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