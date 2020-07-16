За шість років у кріслі голови правління Нафтогазу Андрій Коболєв заробив близько мільярда гривень

Про це пише у Facebook блогер Михайло Шнайдер, передає Politeka.

І це, акцентує увагу блогер, не просто великі гроші, це – колосальна сума, яка вимірюється тоннами готівки.

"На цей мільярд можна було б з легкістю побудувати сотні кілометрів нових доріг, побудувати десятки нових шкіл, садочків, лікарень і стадіонів, забезпечити гідною зарплатою сотні тисяч лікарів, вчителів та інших бюджетників, підвищити пенсії мільйонам наших пенсіонерів", – перераховує Михайло Шнайдер.

Проте, констатує автор, вся ця сума пішла в кишеню одного-єдиного персонажа.

"Який купається в неймовірній розкоші і повному достатку. Для якого негаразди і проблеми простих українців абсолютно не мають ніякого значення. Він живе не просто в іншій реальності, він живе абсолютно в іншому світі. І я вважаю, що з цим цирком давно пора закінчувати", – обурений Шнайдер.

Блогер переконаний, що цих "хлопців" пора спускатися з небес на землю.

"Адже терпіти всю цю фантасмагорію, вже просто немає ні сил, ні тим більше бажання", – пояснив свою позицію Михайло Шнайдер.

Politeka повідомляла, що в Україні вже не перший місяць обговорюють можливе звільнення голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Втім, сам Коболєв почуває себе впевнено, оскільки у нього є "золотий парашут", якщо його звільнять до закінчення контракту в березні 2020 року.

Відповідаючи на питання журналістів, чи є у нього "золотий парашут" у разі раптового звільнення, Коболєв підтвердив: "Є. Який, коментувати не готовий".

Також Коболєв розповів, що вже обговорював питання можливого продовження свого контракту з представниками влади.

"Природно, що це питання я обговорював з кількома людьми з влади. Але наскільки я знаю, відповідей на взаємно поставлені питання ми поки не знайшли", - повідомив він.

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