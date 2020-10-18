Стало відомо, коли Україна може розраховувати на новий транш від МВФ

Такий прогноз озвучили експерти BofA Securities, передає ЕП.

Авторитетні аналітики припустили, що новий транш від західних партнерів Україна може отримати в кінці 2020 – на початку 2021 року.

"Влада України продовжує підтверджувати свою прихильність програмі, так що тепер країна, можливо, підходить до моменту початку поступового вирішення існуючих проблем. Це може допомогти почати відновлювати довіру на ринку після отримання підтримки МВФ в кінці 2020 або на початку 2021 року", – йдеться в огляді економістів.

Вони припустили, що відстрочкою для виділення коштів став рівень дефіциту бюджету на 2021 рік (6%), який був закладений Кабміном. Такий показник перевищує очікування МВФ, які прописані в програмі співпраці.

Крім цього, МВФ побоюється можливої зміни політики Національного банку України.

"Все це зробило затримку поточної програми МВФ цілком очевидною і відомою ринку", – підкреслили аналітики у своєму звіті.

Раніше ми розповідали про неймовірний курс долара в Україні, який був представлений Міжнародним валютним фондом.

Так, експерти вирішили оцінити курс гривні до долара за паритетом купівельної спроможності. Згідно з розрахунками МВФ, курс долара в Україні в 2020 році за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$, в той час як обмінний - 27,20 грн/$.

Таким чином, МВФ оцінив українську гривню навіть дорожче, ніж укладачі індексу Біг-Маку.

Нагадавши, Україна отримає новий транш від МВФ, розкрито терміни

Як повідомляла Politeka, співпраця МВФ з Україною, новий глава НБУ попередив

Також Politeka писала, що Україні висунули жорсткий ультиматум для отримання нового траншу, Шмигаль проговорився.