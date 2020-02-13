Якщо синоптики кажуть, що завтра буде ясно, не спокушайтеся: вони мають на увазі, що зараз їм нічого не ясно, а ось настане завтра, і тоді стане ясно, що за погода в цей день

– Громадянка Сидорова, розкажіть, як вам вдалося затримати цього сексуального маніяка?

– Ну що сказати? До ранку він, звичайно, сильно втомився…

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Я сьогодні в Макдональдсі бачив людину без телефону, ноутбука, планшета. Він просто сидів за столом і пив каву як психопат.

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Подруга учудила. У неї зламався кухонний комбаїн й електром'ясорубка, так вона, щоб помолоти м'ясо, заморозила його і потерла на тертці. Я живу в геніальній країні!

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Хочеш послати людину одним словом? Напиши їй "ясно".

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– Уяви, ти стоїш, а навколо тебе бабки, капуста, зелень...

– Ще раз кажу: відчепися! Не поїду я на дачу!

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Ось я дивлюся на всі ці вертольоти, що розбилися з VIP-мисливцями, і машини з VIP-дупами, і здається мені, що у них всіх одна проблема. У силу сформованих у таких колах звичаїв вони забувають, чим відрізняються закони України від законів фізики. А відрізняються вони тим, що закони фізики поширюються навіть на тих, у кого є бабло і влада…

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– Тату, я дівчина, а не посудомийка!

– Та що ти кажеш? Я теж ТАТО, а не банкомат!

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Кажуть, якщо людині показати картинку з біжучим хлопчиком, еотрий перечепився через стілець, на питання «Хто винен у трагедії? » діти до п'яти років відповідають «Стілець!», діти від п'яти до 12 років відповідають «Хлопчик» і, лише стаючи дорослими, починають відповідати: «Та скотина, яка тут поставила стілець!»

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– Скажіть, а фільм "Мерзенна вісімка" – це про "Жигулі" чи про "Балтику"?

– Про Windows!

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– Неправильно ти, дядько Федір, стінку фарбуєш, колір невдалий, так і фарба занадто токсична.

– Ааааа! Кіт розмовляє!

– От і я кажу, токсична фарба.

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