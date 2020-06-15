Іноді мій кіт дивиться на мене, ніби кажучи: "Ось я - кіт. А чого в житті досяг ти? "

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У березні: спортзали закриваються.

Ти: блін, тільки хотів (а) походить до літа, прикро, звичайно.

У червні: спортзали відкриваються.

Ти: а все, все вже, раніше треба було.

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Щоб зберегти мир у сім'ї, потрібні терпіння, любов, розуміння і принаймні два комп'ютери.

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– Я знайшла в твоїй кишені патрони і записку на арабському!

– Взагалі-то це ректальні свічки і рецепт від лікаря...

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Поліцейський з місця події дзвонить у «швидку»:

– Тут тіло лежить, руки-ноги цілі, голова теліпається…

– А внутрішні органи на місці?

— Так, вони-то вам і дзвонять!

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– Андрій! Ти зустрічаєшся зі мною тільки з-за грошей!

– Олександр Гнатович, може, все-таки підвищите мені зарплату?..

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Статеве життя після 5 років шлюбу - ваші труси стикаються тільки в пральній машині.

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Коли на Васю напали гопники, він згадав все, чому його вчив батько, але вміння коптити свиню не знадобилося.

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Розумна жінка ніколи не відмовить чоловікові. Вона зробить все так, щоб йому самому перехотілося.

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– Отже, молодий чоловіче, ви вирішили одружитися з моєю дочкою?

— Так!

– А ви зможете утримувати сім'ю?

– Ну, думаю, зможу!

— Ви добре подумайте, адже нас шість чоловік!

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Прикро, коли дружина після весілля перестає стежити за собою. А за тобою не перестає.

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Через бурхливий розвиток інформаційних технологій 86% сучасних молодих людей не вміють рахувати в умі... Я не такий, я належу до решти 17%.

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Чоловік дорікає мені в тому, що я коту готую частіше, ніж йому. Я от думаю, признаватися чи ні, що я готую тільки коту, а він просто доїдає?

Нагадаємо, що голого Тарзана висміяли в мережі «дід, ви зовсім з глузду з'їхали».

Як повідомляла Politeka, стало відомо, що українці висміяли «патріотичні» пориви співачки-запроданки.

Також Politeka писала, що Світоліна несподівано змінила ракетку на сковорідку.