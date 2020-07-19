У жінці спокійнісінько уживаються два таких несумісних поняття, як «погана дівоча пам'ять» і «я тобі, наволоч, цього ніколи не забуду»

— Станеш мене ображати, піду на курси "Як стати стервом"!

— Викладачем?

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У секс-шоп заходить дідок і звертається до продавщиці:

— Донечко, я незадоволений своїм статевим життям, підсумками Холодної війни і Перебудови. У вас є надувний Горбачов?





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Снідай як король, обідай як принц, вечеряй як жебрак. Начебто все так, але... Снідаю як король — цього не хочу, не буду. Обідаю як принц — ну, не знаю, може, і з'їм... Вечеряю як жебрак — жеру все, що знайду!

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Після виборів бюлетенями не махають і мандати не показують.

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Попрацювали віддалено через Скайп і Зум? Тепер так само і на курортах побуваєте!

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У кам'яних джунглях нас чекає багато небезпек: наприклад, чоловіки-кобри. Подивіться, як вони плюються на тротуар. Чоловіки-кобри здатні зробити до двадцяти пострілів отрутою поспіль під час нападу, і до десяти - в спокійній обстановці, поки чекають на тролейбус.

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— Мойша! Уявляєш, цей поц Льова, повернувся з відрядження не в суботу, а в п'ятницю. Застукав дружину з коханцем! ... . І вбив обох.

— Та шо ви говорите! Який жах!

— Так! Дійсно жах! Повернувся б у четвер — убив би мене...

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З форуму:

— Потрібен костюм гнома, розмір 54, зріст 178.

Перший коментар:

— Білосніжку навіть уявити страшно.





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На столі у бухгалтера має лежати стільки папірців, скільки він може з'їсти за один раз.

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Закон підлості-2020 року - це коли ти сидів удома на карантині, читав новини і тремтів від страху, потім вийшов у магазин за хлібом, підчепив коронавірус, тебе поклали в лікарню до інших коронавірусніків, і ці нелюди розповідають тобі, як вони погуляли на шашликах.

Нагадаємо, російське свято висміяли в мережі: «велике убозтво».

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