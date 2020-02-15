Після року лікування психіатр сказав мені: "А може, життя - заняття не для кожного?"

Порада для чоловіків: ваша друга половинка буде слухати вашу розповідь більш уважно, якщо в нього додати будь-яке жіноче ім'я.

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Хочете змусити жінку кричати, тупати ногами і махати руками? Просто скажіть їй тихенько:

- Кохана, по тобі хтось повзе.

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— Чому боротьба з корупцією у Китаї йде успішніше, ніж в Україні?

— Тому, що в Україні на боротьбу з корупцією виділяють гроші, а в Китаї — патрони.

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— Чому ви запізнилися на роботу?

— А чому ви зарплату затримуєте?

— Ну, зрештою, ви її отримуєте.

— Так і на роботу я все ж прийшов.

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Зустріч випускників школи. Вчителька:

— Ну як же ти живеш, Вовочка? Я пам'ятаю, як ти ні на одне питання не міг толком відповісти, все казав: "Не знаю" та "Не знаю".

— А я і зараз те ж кажу. Але потім додаю: "З'ясувати і доповісти".

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У нас є кримінальне покарання за заклик до повалення чинної влади. А що щодо бездіяльної влади?

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Виявляється, вираз: "Мужик сказав — мужик зробив" правильно звучить так: "Мужик сказав. Жінка нагадала. Жінка нагадала. Жінка нагадала. Жінка нагадала. Жінка задовбала. Мужик зробив".

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— Я не можу поставити вам діагноз... Напевно, це алкоголізм.

— Добре, лікарю, я прийду коли ви будете тверезим.

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— Неподобство! Дайте книгу скарг!

— Вам дуже жалібну?

— Ну... дуже...

— Валя, пробий "Му-Му" товаришу!

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— Як божественно від тебе пахне, запах зводить мене з розуму, пробуджуючи тваринні інстинкти. Що це за парфуми?

— Це у мене чебурек в декольте провалився.

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Сьогодні вирішила почати худнути. А причина проста: боюся, що якщо я помру і мене вирішать кремувати, я буду не горіти, а шкварчати.

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Чоловік, прийшовши з роботи, запитує у дружини:

– Ну, як справи, моя солодка?

– Все добре, любий! Борщ зварила, котлеток нажарила, віконця протерла, дитячі речі перепрала. Ось сиджу, шкарпетки в'яжу… А завтра, якщо знову забудеш заплатити за інтернет, скотиняка, я тебе вб'ю!

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«Пишу статуси для соцмереж. Недорого».

Омар Хайям.

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Нерозумно звинувачувати акул у нападах на людей. Уявіть собі відро смаженої курочки, що проїжджає через вашу кімнату на скейтборді. Що ви зробите?

Нагадаємо, соратник Путіна безглуздо зганьбився перед камерами, соцмережі в ауті: «Криворукий…».

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