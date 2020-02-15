Після року лікування психіатр сказав мені: "А може, життя - заняття не для кожного?"
Порада для чоловіків: ваша друга половинка буде слухати вашу розповідь більш уважно, якщо в нього додати будь-яке жіноче ім'я.
***
Хочете змусити жінку кричати, тупати ногами і махати руками? Просто скажіть їй тихенько:
- Кохана, по тобі хтось повзе.
Гончарук з новими платіжками остаточно добив українців, ганебне відео: «Можна починати ридати»
Данилко вийшов з себе у Нацвідборі на "Євробачення": "Ні, треба все обіс..."
Нова схема Приватбанку з кредитними картами, українці в паніці: "Це обман!"
Зірку "Величного століття" потрясла страшна трагедія: «не стало найближчої людини», подробиці
***
— Чому боротьба з корупцією у Китаї йде успішніше, ніж в Україні?
— Тому, що в Україні на боротьбу з корупцією виділяють гроші, а в Китаї — патрони.
***
— Чому ви запізнилися на роботу?
— А чому ви зарплату затримуєте?
— Ну, зрештою, ви її отримуєте.
— Так і на роботу я все ж прийшов.
***
Зустріч випускників школи. Вчителька:
— Ну як же ти живеш, Вовочка? Я пам'ятаю, як ти ні на одне питання не міг толком відповісти, все казав: "Не знаю" та "Не знаю".
— А я і зараз те ж кажу. Але потім додаю: "З'ясувати і доповісти".
***
У нас є кримінальне покарання за заклик до повалення чинної влади. А що щодо бездіяльної влади?
***
Виявляється, вираз: "Мужик сказав — мужик зробив" правильно звучить так: "Мужик сказав. Жінка нагадала. Жінка нагадала. Жінка нагадала. Жінка нагадала. Жінка задовбала. Мужик зробив".
***
— Я не можу поставити вам діагноз... Напевно, це алкоголізм.
— Добре, лікарю, я прийду коли ви будете тверезим.
***
— Неподобство! Дайте книгу скарг!
— Вам дуже жалібну?
— Ну... дуже...
— Валя, пробий "Му-Му" товаришу!
***
— Як божественно від тебе пахне, запах зводить мене з розуму, пробуджуючи тваринні інстинкти. Що це за парфуми?
— Це у мене чебурек в декольте провалився.
***
Сьогодні вирішила почати худнути. А причина проста: боюся, що якщо я помру і мене вирішать кремувати, я буду не горіти, а шкварчати.
***
Чоловік, прийшовши з роботи, запитує у дружини:
– Ну, як справи, моя солодка?
– Все добре, любий! Борщ зварила, котлеток нажарила, віконця протерла, дитячі речі перепрала. Ось сиджу, шкарпетки в'яжу… А завтра, якщо знову забудеш заплатити за інтернет, скотиняка, я тебе вб'ю!
***
«Пишу статуси для соцмереж. Недорого».
Омар Хайям.
***
Нерозумно звинувачувати акул у нападах на людей. Уявіть собі відро смаженої курочки, що проїжджає через вашу кімнату на скейтборді. Що ви зробите?
Нагадаємо, соратник Путіна безглуздо зганьбився перед камерами, соцмережі в ауті: «Криворукий…».
Як повідомляла Politeka, Трамп дико оконфузився з новим iPhone, такого в Apple не очікували.
Також Politeka писала, що Дмитра Медведєва підняли на сміх в Європі.