Якщо ваша дівчина натякає на весілля, скажіть, що хочете розписатися в красиву дату 20.20.2020

–  Вадик, прикинь, Люську зараз відвезли в пологовий будинок!

–  А що з нею?

–  Я навіть не знаю, як тобі сказати...

***

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–    Вибачте, а ви не підкажете, як правильно писати: ягодиця чи єгодиця?

–    Точно не знаю. Подивіться у словнику на букву Ж.

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–    Дорогий, ти ялинку виніс?

–    Виніс, люба, ще тиждень тому, а що?

–  Що, що! Іди по нову, скоро  Новий рік!

***

Жінці для щастя потрібна всього одна річ. Але кожен день — нова.

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–  Що таке природний відбір?

— Це коли дружина відбирає у чоловіка його зарплату.

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Пам'ятай — друзі завжди прийдуть тобі на виручку. Чим більша виручка, тим більше друзів до тебе прийде.

***

–    Апарат МРТ показав, що у мене великі проблеми!

–  І які ж?

–  Я в ньому застрягла!

***

–  А ви як продукти перевіряєте?

— Ми котом перевіряємо. Якщо їсть, значить, хороші.

–  А якщо не їсть, викидаєте?

–  Ні. Самі їмо.

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Порада холостякам: ви зможете суттєво заощадити і на простирадлі, і на ковдрі, і на наволочці, якщо будете спати всередині підодіяльника.

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Двоє мисливців пішли на кабана. Наступного дня один з них повертається, ледве пересуваючись, з тушею кабана на горбу. Бачачи, що його приятеля поряд немає, жителі села його запитують:

–  Коль, а де Петрович?

–    Та йому погано стало, він впав, за два кілометри звідси валяється.

–    Як, ти кинув Петровича і потягнув кабана?!

–    Ну, Петровича ж ніхто не поцупить!

Нагадаємо, Кличко висміяли за костюм гопника: «Страшно зустріти в під'їзді».

Як повідомляла Politeka, стало відомо, що українці висміяли «патріотичні» пориви співачки-запроданки.

Також Politeka писала, що Світоліна несподівано змінила ракетку на сковорідку.

 