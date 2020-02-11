Цей незграбний момент, коли приводиш додому ту одну єдину, а там ще минула єдина не пішла

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- Сьогодні в нашому цирку виступає йог. Він пройде по гарячим вуглинам. Щоправда, кричатиме – стажер ще.

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–  Доктор, мені треба схуднути.

 – Дбаєте про своє здоров'я?

–  Ні, у мене конфлікт гріхів.

– Як це?

– Я через чревугоддя не можу чинити перелюб.

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–  Володимир Володимирович! Це Ніна Єгорівна, 65 років, з Костроми! У нас гарячої води немає, туалет на вулиці, половину пенсії віддаю за ЖКГ, лікарню закрили, швидка до нас не їде. У мене питання: чому Зеленський не сприяє імплементації Мінських угод? Спасибі, дай вам Бог здоров'я!

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 –  Доброго дня, пакет потрібен?

 – Ні.

  – Бонусна картка є?

 – Ні.

 – Товари по акції бажаєте?

 – Послухайте, а можна я заберу свою дитину з дитсадка, і ми просто підемо?!

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У вас теж день, коли ви перете, готуєте, прибираєте, прасуєте, називається вихідний?

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Ласкаво просимо в Клуб Анонімних Песимістів. Вибачте, у нас немає стільців, ми не чекали, що хтось прийде.

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 –   Ми розглянули Ваше резюме, і знаєте, якось не вразили...
 – А я бачив вашу шарагу, і знаєте, теж якось не Нафтогаз.

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– Давай, просто посидимо мовчки? Тут так гарно, не хочу порушувати цю тишу...
– Тягніть білет.

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- Фіма, шо ви мені весь час підморгуєте?
- Ой, Циля, це нервовий тік.
- Фіма, ви таки брехун і негідник! А я вже налаштувалася...

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Людина, яка не знає про існування YouTube, досі шле смішне відео на адресу передачі "Сам собі режисер".

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Дуже культурний хлопчик в під'їзді колишньої написав: "Лєна непостійна".

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Все-таки як багато залежить від місця дії: воскрес в Єрусалимі - чудо; воскрес в Голлівуді - зомбі.

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