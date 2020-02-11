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- Сьогодні в нашому цирку виступає йог. Він пройде по гарячим вуглинам. Щоправда, кричатиме – стажер ще.
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– Доктор, мені треба схуднути.
– Дбаєте про своє здоров'я?
– Ні, у мене конфлікт гріхів.
– Як це?
– Я через чревугоддя не можу чинити перелюб.
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– Володимир Володимирович! Це Ніна Єгорівна, 65 років, з Костроми! У нас гарячої води немає, туалет на вулиці, половину пенсії віддаю за ЖКГ, лікарню закрили, швидка до нас не їде. У мене питання: чому Зеленський не сприяє імплементації Мінських угод? Спасибі, дай вам Бог здоров'я!
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– Доброго дня, пакет потрібен?
– Ні.
– Бонусна картка є?
– Ні.
– Товари по акції бажаєте?
– Послухайте, а можна я заберу свою дитину з дитсадка, і ми просто підемо?!
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У вас теж день, коли ви перете, готуєте, прибираєте, прасуєте, називається вихідний?
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Ласкаво просимо в Клуб Анонімних Песимістів. Вибачте, у нас немає стільців, ми не чекали, що хтось прийде.
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– Ми розглянули Ваше резюме, і знаєте, якось не вразили...
– А я бачив вашу шарагу, і знаєте, теж якось не Нафтогаз.
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– Давай, просто посидимо мовчки? Тут так гарно, не хочу порушувати цю тишу...
– Тягніть білет.
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- Фіма, шо ви мені весь час підморгуєте?
- Ой, Циля, це нервовий тік.
- Фіма, ви таки брехун і негідник! А я вже налаштувалася...
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Людина, яка не знає про існування YouTube, досі шле смішне відео на адресу передачі "Сам собі режисер".
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Дуже культурний хлопчик в під'їзді колишньої написав: "Лєна непостійна".
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Все-таки як багато залежить від місця дії: воскрес в Єрусалимі - чудо; воскрес в Голлівуді - зомбі.
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