Цей незграбний момент, коли приводиш додому ту одну єдину, а там ще минула єдина не пішла

Шлюбне оголошення: Шукаю тихого, немолодого, непримітного чоловіка з другої сотні Форбс

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- Сьогодні в нашому цирку виступає йог. Він пройде по гарячим вуглинам. Щоправда, кричатиме – стажер ще.

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Краща дієта – шопінг без грошей: зайві кілограми виходять слиною!

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– Доктор, мені треба схуднути.

– Дбаєте про своє здоров'я?

– Ні, у мене конфлікт гріхів.

– Як це?

– Я через чревугоддя не можу чинити перелюб.

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– Володимир Володимирович! Це Ніна Єгорівна, 65 років, з Костроми! У нас гарячої води немає, туалет на вулиці, половину пенсії віддаю за ЖКГ, лікарню закрили, швидка до нас не їде. У мене питання: чому Зеленський не сприяє імплементації Мінських угод? Спасибі, дай вам Бог здоров'я!

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– Доброго дня, пакет потрібен?

– Ні.

– Бонусна картка є?

– Ні.

– Товари по акції бажаєте?

– Послухайте, а можна я заберу свою дитину з дитсадка, і ми просто підемо?!

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У вас теж день, коли ви перете, готуєте, прибираєте, прасуєте, називається вихідний?



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Ласкаво просимо в Клуб Анонімних Песимістів. Вибачте, у нас немає стільців, ми не чекали, що хтось прийде.

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– Ми розглянули Ваше резюме, і знаєте, якось не вразили...

– А я бачив вашу шарагу, і знаєте, теж якось не Нафтогаз.

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– Давай, просто посидимо мовчки? Тут так гарно, не хочу порушувати цю тишу...

– Тягніть білет.

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- Фіма, шо ви мені весь час підморгуєте?

- Ой, Циля, це нервовий тік.

- Фіма, ви таки брехун і негідник! А я вже налаштувалася...

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Людина, яка не знає про існування YouTube, досі шле смішне відео на адресу передачі "Сам собі режисер".

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Дуже культурний хлопчик в під'їзді колишньої написав: "Лєна непостійна".

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Все-таки як багато залежить від місця дії: воскрес в Єрусалимі - чудо; воскрес в Голлівуді - зомбі.

Нагадаємо, російське свято висміяли в мережі: «велике убозтво».

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