Президент Російської Федерації Володимир Путін став героєм нової карикатури

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи нового "шедевра" стала інформація про те, що Білорусь і Російська Федерація не можуть остаточно домовитися про злиття двох країн "союзна держава".

У звичному для себе стилі карикатурист Сергій Йолкін висміяв Володимира Путіна і Олександра Лукашенка.

На карикатурі можна побачити озлобленого президента Білорусі і Володимира Путіна, який звертається до свого колеги з наступною фразою: "Ви можете придбати держава Білорусь по іпотеці!"

"Хто кого? Чому Путін не зміг дотиснути Лукашенко в питанні інтеграції", - йдеться у підписі до нової карикатурі Сергія Йолкіна.

"А хто буде після Лукашенка за Лукашенка оплачувати?", "Як ніби дефолт це щось неможливе", "Ой, не можу))", "Тому що Лукашенко завжди грає політику і ніколи не дозволить грати його) А ще він любить стібатися і кидати нашого вождя))", "В сенсі не зміг? Ще не вечір, так і Лукашенко хитрий", "Так, полонієм його... або новачком - і делов-то!", - жартують користувачі в коментарях під публікацією художника.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін безглуздо осоромився на льоду. У рамках Нічної хокейної ліги на Червоній площі влаштували традиційну показуху: команда Путіна змагалася зі збірною російських чиновників і олігархів.

Деякі користувачі припустили, що на лід випустили двійника президента Росії, а інші коментатори поглумилися і згадали червоний килим, на який у минулому році впав Володимир Путін.

"Який хокей? Він ледве пересуває ноги", "Дідові прогули на кладовищі ставлять, а вам би все іржати, як деменція з ключкою їздить!", "Де традиційний червоний килимок?", "Гра в піддавки", "В це раз всього 8 шайб забив, не розігрався", "Той випадок, коли боягуз грає в хокей...", "Це вже навіть не смішно. Все тупо тримаються подалі...", "Чергова клоунада", "Так, дідок ледве тримається на ковзанах", "тобто повний рассинхрон з реальністю. У країні ж*па, а він в хокей з ж*полизами?", "Пиня герой! Грав, не знімаючи памперса!", - жартують користувачі в коментарях під публікацією.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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