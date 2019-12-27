У Волгоградській області Росії високопоставлені чиновники вирішили провести помпезну церемонію відкриття ліфта в районній лікарні

Як передає Politeka.net, посилаючись на соцмережі, захід провели з присутністю необхідних атрибутів: червоної стрічки, голови району та його делегації.

Варто відзначити, що даний ліфт встановили ще 1994 році, але він так і не запрацював.

Користувачі мережі досить іронічно віднесли до цієї новини.



"Мабуть просто ліфт йде в морг", "Коли це єдиний ліфт на місто, як у моєму місті, то це й справді велика новина", "Вова сказав що потрібні "прориви", ось прорив ліфта, який буде доставляти людей на місяць. Сколково обіцяв, а ЖКГ зробило.", "Б**ть, то вікна пластикові відкривають, то тротуар, ще й ліфти, якийсь сюрреалізм ", "над унітазом б ще стрічку перерізали ", "Ілон Маск відпочиває", "Космічні технології приходять в життя простих росіян. Ура.", "А ви говорите стабільність в країні Ось яке досягнення! Пишаєтеся росіяни!" - писали в мережі.





Раніше російський президент Володимир Путін осоромився, зробивши зауваження повпреду в Південному федеральному окрузі Володимиру Устинову.

Курйозний випадок стався, коли делегація глави держави відвідала сільськогосподарську виставку в Адигеї. Поки Путін спілкувався з чиновниками, Устинов потягнувся рукою до прилавка і взяв палицю ковбаси, мабуть, щоб прочитати етикетку. Рух з його боку зауважив президент і сказав йому, обернувшись: "покладіть Ковбасу", на що Устинов посміхнувся, а Путін продовжив: "Поверни ковбасу, все пробачу".

Нагадаємо, Путін осоромився на льоду і довів росіян до сліз.

Як повідомляла Politeka, Трампа засікли на колінах у Путіна.

Також Politeka писала, що Путін незв'язною мовою видав свою слабкість.