Володимир Путін відзначився дивним висловлюванням про цвинтар, чим викликав бурхливу реакцію в мережі

На днях президент РФ в черговий раз вийшов на лід у рамках «товариського хокейного матчу», в рамках якого Путін традиційно демонструє свої «спортивні навики», тоді як інші гравці виступають набагато менш вражаюче.

Як повідомляє Politeka, журналіст Кремлівського пулу Дмитру Смирнов поділився на своїй сторінці в Твіттер новим уривком післяматчевого відео. На ньому Володимир Путін ділиться своїми роздумами про те, як важливо для людини не втрачати вміння дивуватися новому.

«Коли людина перестає дивуватися, їй пора на цвинтар», - по-філософськи зазначає Путін.

У мережі до його коментарю поставилися з іронією.

«Пора, Володенька, пора! Вже з ліхтарями шукають!», «ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЖЕ ДИВУВАТИСЯ СКІЛЬКИ МОЖНА НУ», «Економіст, історик, та ще й філософ», «здивувався, що йому пора на цвинтар», «Можна подумати, що путіну хтось дивується», «Народ перестав дивуватися витівкам влади , але Путін нехай не сподівається..))», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що днями голова країни-агресора Володимир Путін приїхав до окупованого Крим, щоб відкрити залізничну частину так званого Кримського мосту.

В окупованому Севастополі російський потяг зустрічали з оркестром і хором моряків. Не обійшлося і без неадекватних адептів Кремля, які відкрито підтримують військову агресію РФ.

зокрема, на платформі одна з жінок демонстративно нафарбувала губи червоною помадою і почала цілувати складу. На вокзалі пенсіонерка також охрестила жителів Севастополя "справжніми росіянами" і видала пропагандистський маячня в стилі Соловйова.

"Багатьом севастопольцям не зрозуміти, мої золоті. Нікому не зрозуміти, ми як кремній Російської Імперії. Так що рівняйтеся на нас, любите Росію, не давайте можливості нікому її перемогти. Тільки тут, у Севастополі справжні росіяни", - видала фанатка Путіна.

Путин: Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище pic.twitter.com/y6DuwbVgGg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 27, 2019

Нагадаємо, Путін яскраво зганьбився перед Лукашенком, їдка фотожаба справила фурор.

Як повідомляла Politeka, Фанати Путіна атакували поїзд в Криму, такого маразму ще не було.

Також Politeka писала, що справжній Путін засвітився на камеру і насторожив своїм виглядом.