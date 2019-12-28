Карикатура на російського президента Володимира Путіна сколихнула мережу, зібравши безліч коментарів

Як передає Politeka.net, художник-карикатурист Альоша Ступін поділився картинкою у себе в Твіттері. Путіна зобразили в туалеті: він стоїть зі спущеними штанами і готується закинути вдалину те, що зачерпнув рукою з унітазу (нескладно здогадатися, що). При цьому одна дрібна деталь кидається в очі: на президентові майорить краватка червоного кольору - у таких часто з'являється на публіці американський лідер Дональд Трамп.

Коментуючі поспішили залишити свою думку під публікацією:

"Унітаз так розумію ворований...."

"Хоче загидити майбутнє."

"Браво! Шедевр."

"Краватка що Трамп позичив??"

"вирвав серце унітазу"

"Путен кидається путеним )"

"Розмножується...)))"

Раніше ми повідомляли, Ступін висміяв Путіна зобразивши його в шапці-вушанці, "нюхаючим" дулю. В очі кидаються: відразу троє годинників на руці президента.

«Троє Hublot?», «Дави його!», «Ммм, у фірмових годинниках», «який прекрасний сюжет і ракурс», - писали в коментарях.

Також ми розповідали, як Путіна і Трампа влучно висміяли на різдвяній картинці. Так, маленький президент США сидить на колінах у великого Путіна-Санта Клауса і загадує тому бажання на Новий рік.

На карикатурі написано: "Хочу подарунок як в 2016 році". Автор фотожаби, мабуть, вирішив зробити відсилання до виборів президента США, на яких виграв саме Трамп.

Крім того, ми писали, що нещодавно зовнішній вигляд Путіна налякав публіку. Його руку порівняли з клешнею. Ситуація відбувалася під час великої прес-конференції політика в Москві.

"Посидіти в кріслі і поспілкуватися з народом знову випустили оригінальну версію Путіна - судячи з того, що у нього знову, як і в Парижі, зачепило праву клешню", - поділився у соцмережі блогер Олексій Голобуцький.

Користувачі з гумором відреагували на знімок і припустили, що російського президента Володимира Путіна підкосив інсульт або хвороба Паркінсона.

Нагадаємо, Путін публічно накинувся на підлеглого, ганьба потрапила на відео: "Ковбасу покладіть!"

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні