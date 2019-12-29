Відомо, що деякий час тому США ввели санкції проти газопроводу "Північний потік – 2", будівництво якого в результаті довелося зупинити
В мережі по-різному відреагували на подію, пише Рoliteka.net. Зокрема, люди стали висміювати ситуацію, а також почали з'являтися карикатури і фотожаби.
Так, відомий художник Сергій Йолкін зобразив Путіна, який тягне на собі трубу. Намальований російський президент прогнувся під вагою і підняв очі на президента США Дональда Трампа. Останній стоїть на шляху російського гаранта і наказує зупинитися.
У результаті Путін, мабуть, з досадою, вимовляє: "І ти...".
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Публікация карикатуриста в Твіттері зібрала чимало позначок "Подобається".
"Ви не розумієте, це багато ходов очка", "Обломайся йолкін, на 30 днів відтермінували санкції, а потім ще на 30, коротше добудують", "Лахтинські глісти набігли! значить все правильно зроблено", "Спочатку в Росії потрібно газ скрізь провести і теплі туалети збудувати кожному", "Економіка РФ сидить на трубах в Європу. Якщо труби розгорнути назад - сидіти буде не на чому", "І ти Брут...тобто Трамп...)", - написали користувачі сети.
Нагадаємо, Трамп підписав документ про введення санкцій проти російських газопроводів "Північний потік – 2" і "Турецький потік" 20 грудня.
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Штрафи отримають суди, які займаються прокладанням труб для цих газопроводів, а також громадянам, які мають відношення до роботи цих судів. Швейцарська компанія Allseas, яка займалася роботами, зупинила будівництво.
Раніше ми писали, що Сергій Йолкін висміяв ситуацію, яка склалася між США і Росією.
На зображенні митця зображений чоловік, який одягнений у шубу і несе мішок у кольори американського прапора. Також на ньому помітний шарф з написом: "Нові санкції".
"Но-о-овий рік до нас мчить...", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на Фейсбук-сторінці видання DW.
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Також Politeka писала, що США боляче вдарять по "Північному потоку-2".