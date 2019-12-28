Про це РосЗМІ не ризикнули нагадати

В мережі висміяли провал російських чиновників, які не змогли виконати свої обіцянки перед Володимиром Путіним

«Роскосмос» не зміг виконати свій план, згідно якому в 2019 році в Росії збиралися провести запуск 45 космічних апаратів. Замість цього за рік були успішно запущені лише 25 ракет-носіїв.

Як повідомляє Politeka, в соцмережах звернули увагу на те, що на початку року голова космічного відомства Дмитро Рогозін особисто обіцяв президенту РФ, що запусків буде в рази більше, ніж у 2018 році.

Відповідним відео поділився користувач Twitter під ніком «Проф. Преображенський» (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

«Лютий 2019. Рогозін - Путіну: в 2019-му буде аж 45 космічних пусків, в 2 рази більше, ніж у 2018! Реальність: в 2019-му здійснено 25 пусків. Але нагадувати про грандіозний - і провалений - план, телепропаганда, звичайно, не стане», - написав він.

Інші користувачі тут же почали обговорювати провал Рогозіна.

«У Рогозіна від підлесливості і страху аж очі косять і зводить вилиці», «Рідкісні кадри: два казкаря навпроти один одного», «Ну що ви! Подивіться як він почервонів від сорому за свою брехню», «А решту пусків він на батуті відстрибав», «Рожа хоч прикурюй», «Жах! старанно брешуть у відкриту один одному, а головний нам усім. Рогожка хоч червоніє», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що в Росії несподівано заявили про дружбу з Україною і розмріялися про нове співробітництво.

Так, голова Роскосмосу Дмитро Рогозін повідомив, що буде щасливий, якщо співпраця між Москвою і Києвом у сфері освоєння космосу знову відновиться.

Варто відзначити, що він нагадав, коли українські фахівці забезпечили роботу системи управління на ракеті «Союз-ФГ», запущеної 25 вересня.

Зокрема, він підкреслив, що для відновлення співпраці між Києвом і Москвою потрібні зміни на політичному терені.

Февраль 2019.

Рогозин - Путину: в 2019-м будет аж 45 космических пусков, в 2 раза больше, чем в 2018!



Реальность: в 2019-м произведено 25 пусков.



Но напоминать о грандиозном - и проваленном - плане, телепропаганда, конечно, не станет. pic.twitter.com/k6COby5GKs — Проф. Преображенский (@prof_preobr) December 27, 2019

Нагадаємо, соратник Путіна запропонував Україні дружбу, з'явилася шалена заява.

Як повідомляла Politeka, Путін ошелешив поведінкою на публіці, камера зняла всі.

Також Politeka писала, що переляканий Путін голосно зганьбився на космічній презентації.