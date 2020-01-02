Російські ЗМІ відзначилися черговим маразмом



Так, в Росії придумали замінити слів "вибух" на "хлопок".



Як передає Politeka.net, такими спостереженнями діляться користувачі мережі.

Такий своєрідна заборона викликала бурхливі обговорення в мережі: одні вкрай обурилися, а інші знайшли привід черговий раз посміятись.

"Хлопок побутового газу"!!! Вони самі себе чують? Про вибух народного обурення" вони те ж саме так напишуть?", "Ось вони і дочекаються, що люди вийдуть на вулиці і почнуть хлопати не в долоні","горох більше не їм, хіба мало що, по кожному хлопку вже проводять перевірки", "Це раніше говорили, що газ вибухає( мене про це з дитинства попереджали). А виявилося, що він просто хлопає...в долоні", "Слово «хлопок» можна замінити словом «пук»" - писали користувачі мережі.

Раніше ми повідомляли, що новорічне привітання російського президента Володимира Путіна висміяли в черговий раз.

В мережі познущалися над локацією, в якій нібито записували звернення глави РФ.

Так, в мікроблозі Мзс Роисси опублікували фото, на якому зображений Путін на балконі. На ньому довге чорне пальто та уггі, він стоїть на підставці, яка застелена килимовою доріжкою, а в нього за спиною – панорама нічної Москви.