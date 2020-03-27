От кажуть, те, що ти шукаєш, теж шукає тебе. Чесно кажучи, мене лякає думка, що десь по вулиці ходить валіза, набита грошима
Дистанційна робота - це не тільки приємно, але і цілодобово.
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- Ну що допомогли вашому чоловікові таблетки від манії переслідування?
- Ні, докторе. Його вчора в під'їзді застрелили.
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Чоловік, який визнає свої помилки, коли він помиляється, - мудрець.
Чоловік, який визнає свої помилки, коли він має рацію, - одружений.
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Якщо школи будуть закриті дуже довго, то батьки знайдуть вакцину раніше, ніж вчені
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- Давай як психолог - психологу, порадь, що мені робити: чоловік не любить мою собаку!
- У тебе є вихід - отруїти.
- Кого?
- Ну, у тебе є вибір...
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Суд вивчив всі речові докази і перейшов до вивчення матеріальних пропозицій.
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Тамада Сидорчук переглянув усі частини "Пили" і почерпнув звідти кілька нових конкурсів для весіль.
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- Скільки вам років?
- А скільки дасте мені?
- Не забувайте, де ви знаходитесь, підсудна Іванова!
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Зачитався вчора на ніч словником синонімів. Як же образливо, гірко, безглуздо і прикро було сьогодні проспати.
Нагадаємо, у Путіна зганьбилися на весь світ новим "досягненням"
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