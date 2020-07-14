За ситуації, яка зараз склалася, не вистачає тільки вторгнення інопланетян
Довго і нудно сварю сина за загублений мобільник. Нарешті, він не витримує: "А ти, можна подумати, в дитинстві мобільники не губив?!". Посмішка від щирого серця, з привітом з жовтеняцько-піонерського дества, і чесна відповідь: "Не губив!".
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- Бабусю-бабусю, а чому у тебе такі великі вуха?
- Це щоб краще чути тебе, онучко, з відстані в два метри, на якій ти перебуваєш. І продовжуй перебувати, я серйозно, не переступай за намальовану червону межу!
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- Дорогий, а де мій велотренажер?
- Викинув його, замучила ця тупа ілюзія того, що ти їдеш і ніяк не поїдеш...
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- І що робити, якщо чоловік охолов?
- Як що? Ховати.
***
На нудистському пляжі:
- Дівчино, ви мені подобаєтесь!
- Я бачу...!
***
- Яку суперспроможність ти б хотіла?
- Платоспроможність.
***
- Добрий день!
- Здравія бажаю!
- А ви точно священик?
- Так точно!
***
Мій кіт починає проявляти нервозність, тому що я вже кілька днів постійно перебуваю в його квартирі ...
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- У тебе організм нормально реагує на укус ос?
- Ні, він починає лаятися матом!
***
В партері:
- Послухайте, ви ж тільки що кидали у співака тухлими яйцями, а тепер аплодуєте йому!
- Я хочу, щоб він вийшов на біс - у мене залишилося ще кілька штук...
***
- Ти коли-небудь боявся мене втратити?
- Звичайно! Коли я був бідним студентом, ми добре посиділи в ресторані, гроші були в тебе, а ти пішла попудрити носик і пропала на дві години.
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Господи, дай людям мізки! Гречка, цукор, макарони у них вже є.
***
- Все золото шаолінських монахів меркне перед твоєю красою.
- Але у них не було золота.
- Так, не було.
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Виробникам презервативів треба не изгаляться в рекламі, а просто публікувати скільки коштує зібрати дитину в школу.
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