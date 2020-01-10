Черговий візит російського президента Володимира Путіна в анексований Крим знайшов своє відображення в численних жартах і мемах в соцмережах

Зокрема, гумористи щосили потішилися над відео, в якому глава РФ відвідує виставку, присвячену перспективним проектам розвитку військово-морського флоту в севастопольській філії Нахімовського військово-морського училища, передає Politeka.

На ній представлені моделі, що відображають поточний стан та перспективний розвиток авіанесучих кораблів ВМФ. Серед експонатів – і проект сумно відомого крейсрера «Адмірал Флоту Радянського Союзу Кузнєцов», який задимів своєю пожежею всі соцмережі в грудні минулого року.

Путин сегодня осматривал модель "Адмирала Кузнецова".

Сам корабль осмотреть нельзя.

Он то плавдоки топит, то горит.

Приходится смотреть на модель.

Игрушечный флагман флота.

Игрушечный верховный главнокомандующий.

Символично. pic.twitter.com/bhVEgPMGqM — Проф. Преображенский (@prof_preobr) January 9, 2020

«Путін сьогодні оглядав модель «Адмірала Кузнєцова». Сам корабель оглянути не можна. Він то плавдоки топить, то горить. Доводиться дивитися на модель. Іграшковий флагман флоту. Іграшковий верховний головнокомандувач. Символічно», – підписав відео блогер під ніком Проф. Преображенський.

Публікація за лічені години зібрала безліч коментарів, в яких користувачі висловили все, що думають з приводу як президента, так і його військово-морського потенціалу:

«Навіть модель адмірала Кузнєцова несе небезпеку для оточуючих, так що президент сильно ризикував», «Модельний бізнес - наше фсьо», «Муляж президента оглядав муляж корабля», «Це типу хлопці похвалилися своїми успіхами в поклейці масштабних моделей?», «Подякував??!!! За те, що навіть до Сирії два корита дійти не змогли. Тоді вже відразу Героїв всім роздати. Тенденція-с »,« Щас ще мультики на ніч подивиться, сирок поїсть і присниться йому могутня і велика сміхдержава »,« Він шо, спец по авіаносцям? Нах оглядати вироби модельного гуртка «очманілі ручки»? Втім, якщо оглядати більше нічого то можна і модельки погрозити ворогам у яких практично живе його оточення, прилітаючи сюди на роботу заробляти у нас бабло для життя там».

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