Подібна ситуація повторюється вже не перший рік

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв знову заснув під час щорічного послання президента Володимира Путіна до Федеральних зборів

Одним з перших на цю тему пожартував російський опозиціонер Олексій Навальний.

«Насправді, тільки одна річ у Росії стабільна і непорушна - Дмитро Медведєв, який спить на посланні президента», – написав він у Твіттері, опублікувавши фото мирно сплячого прем'єра.

Поряд з Медведєвим можна побачити Валентину Матвієнко, голову Ради Федерації Федеральних Зборів РФ, яка теж виглядає, м'яко кажучи, сонною. А в коментарях під публікацією навіть з'явилися скріни, на яких видно, що сон таки здолав топ-чиновницю Путіна і вона перехопила естафету Морфея у Медведєва.

«У Матвієнко очі на повіках намальовані, вона теж спить», «він не спить, він боїться на Вальку подивитися.)))», «Він не спить, він зір економить», «Ведмедик пішов у сплячку», «Всі інші там теж сплять, просто Дмитро Анатолійович єдиний, хто не освоїв науку спати з відкритими очима», «Вони там всі подумки сплять. Тільки Медведєв спить не соромлячись очі закрити. Кожен вірний путінець, під монотонний воффкино бомотание спить і мріє про те, як збере грошей вийде на пенсію і поїде з РФ кудись далеко-далеко, та хоч у Гондурас», «Зима надворі, проти природи не попреш» – пишуть у коментарях.

Зазначимо, що Медведєв вже не раз засинав під голос Путіна, що відразу ж ставало надбанням громадськості і приводом для глузувань.

Як відомо, сьогодні прем'єр-міністр РФ приголомшив заявою, що уряд у повному складі йде у відставку. Путін запропонував Медведєву посаду заступника секретаря Радбезу.

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