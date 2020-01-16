Новим головою російського уряду, швидше за все, стане керівник Федеральної податкової служби (ФПС) Михайло Мішустін

Його кандидатуру вніс до Держдуми президент РФ Володимир Путін після заяви прем'єр-міністра Дмитра Медведєва про те, що уряд у повному складі йде у відставку, передає Politeka з посиланням на росЗМІ.

Зараз потенційний глава Кабміну став найбільш обговорюваною людиною в російському сегменті соцмереж.

Так, в блозі Мид Роисси в Twitter помітили, що Мішустін являє собою «гібрид колишніх прем'єрів» Сергія Кирієнка, Віктора Зубкова і Михайла Фрадкова.

«Їх там перехресним схрещуванням виводять, чи що?...», – дивується автор публікації.

У коментарі відразу ж хлинула хвиля сарказму.

«Звичайна бабуся з причандаллям дідуся», «Кремлівська фабрика клонів оригінальністю не відрізняється», «Я з раннього дитинства думала, що всіх цих урядових дідів прям всередині кремля брунькуванням вирощують», «Тільки Дімон прийомним виявився», «Це рідні брати. Щоб займатися перехресним схрещуванням, потрібна наука. У нас її давно немає», «Будь-хто, хто потрапив туди, просто таким стає», – жартують користувачі.

Були і ті, хто порівняв Мішустіна з нині покійним олігархом Борисом Березовським.

Зазначимо, що кандидатура цієї людини ще не затверджена, а журналісти вже розкопали на політика дуже жирний компромат. Виявляється, що він приховав елітний особняк на Рубльовці.

У Росреєстрі нерухомість на Рубльово-Успенському шосе записана на двох власників, замість імен яких вказана «Російська Федерація».

За даними видання «Проект», Мішустіну і його дружині Владлені належить будинок площею майже 900 м² і ділянка розміром 5,5 тисячі м². Вони придбали майно в 2001 році, коли Мішустін був заступником міністра з податків і зборів. Вартість маєтку – близько 600 мільйонів рублів.

Як це вплине на призначення, стане відомо зовсім скоро. Але у свій час розслідування фонду Олексія Навального про Медведєва і його статки «Він вам не Дімон» стало, за чутками, однією з причин, яка прискорила звільнення прем'єра.

Нагадаємо, майбутній прем'єр Росії потрапив у скандал в Криму.

Як повідомляла Politeka, відставка уряду РФ: хто стане наступником Путіна на посту президента.

Також Politeka писала, відставка уряду РФ отримала несподіваний поворот: "як у Борі Березовського".