Люди просто не в собі

Гучну новину про подачу у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука яскраво висміяли в мережі

Після скандалу з оприлюдненням записів прослуховуючих пристроїв, Олексій Гончарук пішов на крайні заходи, пише Politeka.net. 17 січня у своєму Фейсбук глава Кабміну повідомив, що подав відповідну заяву Володимиру Зеленському.

Однак в мережі нагадали владі про Конституцію. В останній зазначено, що президент не має право призначати або звільняти прем'єрів. Дану процедуру здатні зробити тільки депутати Верховної Ради.

Користувачі мережі висміяли "выставу", влаштовану Гончаруком. Крім того, люди жартома почали обговорювати можливу кандидатуру на місце прем'єра.

Зокрема, з'явилася фотожаба, на якій зображений артист "Квартал 95" Євген Кошовий з підписом: "Здається, кандидатура наступного прем'єра очевидна".

Також є припущення, що в крісло глави Кабміну сяде керівник МВС Арсен Аваков.

З'явилися й інші смішні зображення:

Відомо, що скандальні записи, де нібито Гончарук разом з міністром фінансів Оксаною Маркаровою, головою НБУ Яковим Смолієм та його заступником Катериною Рожковою обговорюють курс гривні були оприлюднені 15 січня.

На плівках, можна почути, як зазначені особи складають пояснення щодо причин зміцнення курсу гривні для Зеленського.

Голос, схожий на прем'єр-міністра назвав себе "профаном в економіці".

Нагадаємо, представник уряду у Верховній раді Олена Шуляк прокоментувала ситуацію з заявою Гончарука. За її словами, Зеленський ні в якому разі не буде підписувати прохання Гончарука.

Шуляк пояснила, що прем'єр-міністр подав заяву президенту, тому що вважає себе членом його команди.

Раніше ми писали, що Олексій Гончарук не сподобався Парламенту захмарними преміями для топ-чиновників.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

За його словами, раніше парламент вже звертався щодо таких "космічних премій", правда, не дуже вдало.

Колеги по фракції налаштовані дуже рішуче, якщо буде потрібно, то виженуть топ-менеджерів пачками.

Нагадаємо, Кабмін посипався після скандалу з Гончаруком, оголошено про відставку.

Як повідомляла Politeka, Гончарук образив Зеленського і нарвався на гнів українців.

Також Politeka писала, що у «Слузі народу» розповіли, які насправді стосунки у Зеленського з Гончаруком.