Російського президента Володимира Путіна підняли на сміх після неоднозначного рішення
Про це пише Politeka.net.
Як відомо, під час традиційного Послання Федеральним зборам Володимир Путін заявив про те, що планує в черговий раз переписати Конституцію Російської Федерації.
Через неоднозначне рішення, яке, ймовірно, дозволить Володимиру Путіну ще довгий час залишатися при владі, лідера Кремля продовжують висміювати в соціальних мережах.
На цей раз карикатурист Сергій Йолкін у звичному для себе стилі пожартував над російським президентом.
На карикатурі можна побачити Володимира Путіна, який сидить верхи на коні під назвою "поправки в конституцію", всіляко підганяючи її лозиною.
"Держдума розгляне в першому читанні законопроект Володимира Путіна про поправки до Конституції РФ вже 23 січня. Довго запрягали...", - йдеться у підписі до карикатурі.
"В 90 ті країна розвалилася, бо твої комуняки не побудували країну, а концтабір. Зараз теж саме робить поганий Путін. А знаєш чому? Тому що комуністи залишилися в кремлі і країна знову в л*йні по вуха", "Йолкін як завжди мочить", "Швидко як з кримським референдумом, а чого тупити, все вирішено, гномики підпишуть всі, навіть власний розстріл", "В дитинстві недоиграл...", "Поспішає.. встигнути..., "Зовсім очманіли! Вони божевільні... Аргентинський кокс?", "Часу на розкачку немає", - жартують користувачі комментариях.
Раніше ми розповідали про те, як роздягнений Володимир Путін осоромився перед Дмитром Медведєвим. Зокрема, лідер Кремля став героєм нової фотожаби після раптової відставки уряду РФ на чолі з Медведєвим.
На карикатурі Володимира Путіна зобразили з шапкою Мономаха, який дає копняка прем'єру Дмитру Медведєву. У кадрі також можна побачити потенційного главу уряду Михайла Мішустіна, якого лідер Кремля тримає на ланцюгу.
"Прощай, Мишко, привіт Мишко!", "Кругообіг ведмедиків у владі. Реально чорний полковник гряде. Наплачемося", "Їхав Івась на коні, вів стареньку на ремені...", "Ой, а шапка то Мономаха", "Альоша, це просто бімба!!", "Витяг з колоди чергового чекіста", "Ведмідь на Дерипаску схожий", "У Мішустіна обличчя Муссоліні", "Одна з кращих робіт Альоші за останній час!" "Хоч виспиться МедВед. До весни", "Шедевр", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією карикатуриста.
Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій
Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.
Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".