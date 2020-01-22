Йому довго будуть пригадувати цей конфуз

Російського президента Володимира Путіна підняли на сміх після неоднозначного рішення

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, під час традиційного Послання Федеральним зборам Володимир Путін заявив про те, що планує в черговий раз переписати Конституцію Російської Федерації.

Через неоднозначне рішення, яке, ймовірно, дозволить Володимиру Путіну ще довгий час залишатися при владі, лідера Кремля продовжують висміювати в соціальних мережах.

На цей раз карикатурист Сергій Йолкін у звичному для себе стилі пожартував над російським президентом.

На карикатурі можна побачити Володимира Путіна, який сидить верхи на коні під назвою "поправки в конституцію", всіляко підганяючи її лозиною.

"Держдума розгляне в першому читанні законопроект Володимира Путіна про поправки до Конституції РФ вже 23 січня. Довго запрягали...", - йдеться у підписі до карикатурі.

"В 90 ті країна розвалилася, бо твої комуняки не побудували країну, а концтабір. Зараз теж саме робить поганий Путін. А знаєш чому? Тому що комуністи залишилися в кремлі і країна знову в л*йні по вуха", "Йолкін як завжди мочить", "Швидко як з кримським референдумом, а чого тупити, все вирішено, гномики підпишуть всі, навіть власний розстріл", "В дитинстві недоиграл...", "Поспішає.. встигнути..., "Зовсім очманіли! Вони божевільні... Аргентинський кокс?", "Часу на розкачку немає", - жартують користувачі комментариях.

Раніше ми розповідали про те, як роздягнений Володимир Путін осоромився перед Дмитром Медведєвим. Зокрема, лідер Кремля став героєм нової фотожаби після раптової відставки уряду РФ на чолі з Медведєвим.

На карикатурі Володимира Путіна зобразили з шапкою Мономаха, який дає копняка прем'єру Дмитру Медведєву. У кадрі також можна побачити потенційного главу уряду Михайла Мішустіна, якого лідер Кремля тримає на ланцюгу.

"Прощай, Мишко, привіт Мишко!", "Кругообіг ведмедиків у владі. Реально чорний полковник гряде. Наплачемося", "Їхав Івась на коні, вів стареньку на ремені...", "Ой, а шапка то Мономаха", "Альоша, це просто бімба!!", "Витяг з колоди чергового чекіста", "Ведмідь на Дерипаску схожий", "У Мішустіна обличчя Муссоліні", "Одна з кращих робіт Альоші за останній час!" "Хоч виспиться МедВед. До весни", "Шедевр", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією карикатуриста.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".