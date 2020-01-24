Радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк потролил британських колег величезним тату на спині

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram Зоряна Шкіряка

У себе на спині Шкіряк зробив татуювання у вигляді великого червоно-чорного тризуба. Під тризубом вибито напис: Glory to the Heroes (Слава Героям).





У підписі до світлини Зорян Шкіряк пояснив мотив своїх дій. Тризуб став реакцією на дії британської влади, які включили український національний символ у список терористичних позначень. Після втручання українських дипломатів, помилка була виправлена і тризуб видалили з реєстрів "забороненої" символіки.

“Великобританія визнала помилку і видаляє український герб – тризуб – з свого посібника про екстремізм! Щира подяка нашим дипломатам і нашим вірним друзям і стратегічним партнерам з Великобританії за оперативну реакцію та по-справжньому справедливе рішення!”, – написав Шкіряк.

Раніше ми писали, що у мережі вибухнув скандал з-за того, що у Великобританії прирівняли український тризуб до терористичної символіці. Антитерористична поліція Британії розіслала медичним закладам та школам документ з переліком символів терористів і екстремістів. Серед них виявилися український тризуб і символіка полку "Азов". Даний факт викликав бурхливу критику в українському сегменті Мережі.

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