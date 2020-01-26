Користувачі мережі обговорюють нового двійника російського президента Володимира Путіна.

Фото чоловіка, схожого на Путіна, опублікував у своєму Twitter користувач Кевін Ротрок, передає Politeka.net.

«Якщо ви думаєте, що вам важко, уявіть, що ви схожі на Путіна і лякаєте сотні людей щодня в метро вранці», - підписав Ротрок своє фото.

Користувачі Twitter почали активно коментувати фотографію, відзначаючи, що «новий двійник рендериться, процес ще не завершений», тому його схожість досягає всього лише 60%.

«Як лікарі називають психічне захворювання коли людина всюди бачить Путіна? Путіноя?», «Не схожий, але скидається», «Це корисна ілюстрація того, як міг би виглядати Путін, якби він не зловживав ботоксом», - висміяли фото коментатори.

Інші користувачі стали ділитися фотографіями своїх улюблених двійників Путіна.

Як відомо, в ЗМІ регулярно публікують розслідування, що стосуються двійників російського президента. За різними версіями, кількість двійників може досягати семи. Відзначається, що особисто Володимир Путін не відвідує всі заходи. Замість нього це нібито роблять його двійники.

Серед конспірологів навіть є певна класифікація двійників російського лідера. Вони відрізняються зовні на основі різних фотографій з відкритих джерел. Так, відрізняють Путіна «говоруна» - людину, яка виступає на заходах, де потрібно говорити. Путіна «дипломата», якого нібито відправляють на нудні брифінги, а «банкетного» Путіна використовують під час застіль. Є ще Путін «удмурт», який відрізняється особливим розрізом очей. Є і зовсім конспірологічна версія про те, що самого Путіна усунули ще в кінці 1990-х.

Нагадаємо, що президент Росії яскраво оконфузився з авіаносцем, від цієї ганьби вже не відмитися: "Суцільний дурдом".

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