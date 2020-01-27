Бурхливу реакцію в мережі викликала інформація про те, що Укрпошта буде спалювати посилки з Китаю через лютуючий там коронавірус

Як передає Politeka.net, жартівлива інформація з'явилася на одному з сайтів з фейковими новинами і тут же стала "сенсацією" в мережі. Деякі українці не на жарт перелякалися і почали відстежувати свої посилки. Правда, у більшості все ж здоровий глузд переміг.

"давно пора. із Росії також треба, бо Росія це неконтрольований транзит зарази!"

"А той вірус хоч згорить чи з димом рознесеться?"

"Наступна новина - Укрпошта ох**ває від кількості судових позовів"

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"Чи небезпечний вірус для коней, якими зараз перевозять посилки, поки невідомо. Директор Укрпошти не зміг прокоментувати цю новину, тому що зайнятий купівлею золотого вертольота."

"Це ж прикол, а по заголовку можна хтознащо подумати))) а багато хто вже напружилися і перевіряють де їх посилка"

"Укрпошта вже давно "спалює" посилки з Китаю."
 
"А попілом будуть посипати кордон з московією"
 
"По Україні вона походу теж спалює. Інакшого пояснення де мої два листи і одна посилка я не маю."

Нагадаємо, з'явилися кадри з "Борисполя", як працівники санітарно-карантинного підрозділу перевіряють пасажирів, що прилетіли з Китаю. Спеціальний огляд очікує і тварин, яких ввозять на територію нашої країни.

При ознаках ГРВІ прикордонники радять пасажирам звернутися до лікаря. При інших, більш серйозних, випадках терміново відправляють до медичних фахівців.
 
Санітарна перевірка ніяк не вплине на перетин кордону, головною її причиною є недопущення проникнення вірусу в Україну.
 
Раніше ми повідомляли, 26 січня президент Володимир Зеленський провів термінову нараду з міністром охорони здоров'я Зоряною Скалецькою. За словами останньої, коронавірус не підтвердився в результаті перевірки кількох українських хворих з підозрою на нього. Як виявилося, це був звичайний грип. 

Незважаючи на те, що у МОЗ стверджують, що спалахів коронавіруса в Україні ще не було зафіксовано, Зеленський наполіг на необхідності більше інформувати громадян і сформувати чіткі рекомендації.