Бурхливу реакцію в мережі викликала інформація про те, що Укрпошта буде спалювати посилки з Китаю через лютуючий там коронавірус

Як передає Politeka.net, жартівлива інформація з'явилася на одному з сайтів з фейковими новинами і тут же стала "сенсацією" в мережі. Деякі українці не на жарт перелякалися і почали відстежувати свої посилки. Правда, у більшості все ж здоровий глузд переміг.

"давно пора. із Росії також треба, бо Росія це неконтрольований транзит зарази!"

"А той вірус хоч згорить чи з димом рознесеться?"

"Наступна новина - Укрпошта ох**ває від кількості судових позовів"

"Чи небезпечний вірус для коней, якими зараз перевозять посилки, поки невідомо. Директор Укрпошти не зміг прокоментувати цю новину, тому що зайнятий купівлею золотого вертольота."

"Це ж прикол, а по заголовку можна хтознащо подумати))) а багато хто вже напружилися і перевіряють де їх посилка"

"Укрпошта вже давно "спалює" посилки з Китаю." "А попілом будуть посипати кордон з московією" "По Україні вона походу теж спалює. Інакшого пояснення де мої два листи і одна посилка я не маю."