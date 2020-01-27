Бурхливу реакцію в мережі викликала інформація про те, що Укрпошта буде спалювати посилки з Китаю через лютуючий там коронавірус
Як передає Politeka.net, жартівлива інформація з'явилася на одному з сайтів з фейковими новинами і тут же стала "сенсацією" в мережі. Деякі українці не на жарт перелякалися і почали відстежувати свої посилки. Правда, у більшості все ж здоровий глузд переміг.
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"А той вірус хоч згорить чи з димом рознесеться?"
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"Чи небезпечний вірус для коней, якими зараз перевозять посилки, поки невідомо. Директор Укрпошти не зміг прокоментувати цю новину, тому що зайнятий купівлею золотого вертольота."
"Це ж прикол, а по заголовку можна хтознащо подумати))) а багато хто вже напружилися і перевіряють де їх посилка"
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