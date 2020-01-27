Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх з-за фото з бійцями спецназу Ізраїлю

Як передає Politeka.net, знімок опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

На фото ліворуч і праворуч від російського лідера стоять солдати з вогнепальною зброєю. Вони позують для загального знімка.

Користувачі мережі не змогли пройти повз жартів про зріст президента РФ, а деякі навіть понадіялися на затримання і навіть його ліквідацію.



"Хлопців підібрали по зростанню карлика", "адже у них був шанс прославитися. але ні ... фотка звичайно важливіше.", "деякі правозахисники вже було зраділи, що ВВП конвоюють, ось де тільки таких розмірних знайшли для фотосесії, з собою привезли за звичкою, пардон, "традиції".", "Більше схоже на арешт", - писали під постом.

Раніше ми повідомляли, що головним моментом, що зібрав безліч коментарів, стала поява російського лідера в аеропорту Ізраїлю - справа в тому, що він спускався з літака за куленепробивному трапу.

Останнє стало приводом для палких обговорень, чого ж саме так боїться Путін, що задіяв подібне обладнання.

Як повідомляла Politeka, Путін в бабусиній кофтині привів дівчинку в жах, відео облетіло мережа.

Також Politeka писала, що Путін яскраво оконфузився з авіаносцем, від цієї ганьби вже не відмитися.

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