Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх з-за фото з бійцями спецназу Ізраїлю
Як передає Politeka.net, знімок опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.
На фото ліворуч і праворуч від російського лідера стоять солдати з вогнепальною зброєю. Вони позують для загального знімка.
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Користувачі мережі не змогли пройти повз жартів про зріст президента РФ, а деякі навіть понадіялися на затримання і навіть його ліквідацію.
"Хлопців підібрали по зростанню карлика", "адже у них був шанс прославитися. але ні ... фотка звичайно важливіше.", "деякі правозахисники вже було зраділи, що ВВП конвоюють, ось де тільки таких розмірних знайшли для фотосесії, з собою привезли за звичкою, пардон, "традиції".", "Більше схоже на арешт", - писали під постом.
Раніше ми повідомляли, що головним моментом, що зібрав безліч коментарів, стала поява російського лідера в аеропорту Ізраїлю - справа в тому, що він спускався з літака за куленепробивному трапу.
Останнє стало приводом для палких обговорень, чого ж саме так боїться Путін, що задіяв подібне обладнання.
Як повідомляла Politeka, Путін в бабусиній кофтині привів дівчинку в жах, відео облетіло мережа.
Також Politeka писала, що Путін яскраво оконфузився з авіаносцем, від цієї ганьби вже не відмитися.
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