26-річна громадянка Ізраїлю Наама Іссахар була затримана в російському аеропорту в квітні 2019 року з наркотиками в багажі

Відомо, що в багажі дівчини знаходилося 10 грам гашишу, пише Рoliteka.net. Ізраїльтянку визнали винною і засудили до 7,5 років ув'язнення.

Про помилування просили не тільки родичі дівчини, але і сам президент Ізраїлю.

Нещодавно стало відомо, що Наама Іссахар також написала російському президенту Володимиру Путіну прохання про помилування.

Дана новина не обійшла стороною відомого художника Сергія Йолкіна, який тут же намалював їдку карикатуру. На зображенні Путін постає з посмішкою і незворушним поглядом. Російський гарант ніби грає з людиною, яка знаходиться внизу, і видна її рука, піднята вгору до листка з написом: "Помилування".

Цю карикатуру Йолкін опублікував у себе на сторінці в Фейсбук. Картинка за чотири години зібрала понад 400 лайків та багато коментарів.

"Точно. Глобальне в приватному", "Як ви умудряєтеся в одній картинці відразу кілька новин обіграти? Геніально", "Чудова аналогія з витівкою чуваського губернатора (члена єдиної росії), який принижував пожежника підстрибувати за ключами від службової пожежної машини, які єдинорос тримав над його головою. Який піп, такий і прихід", "Чувак на стільці", "Смерть настала від помилування - занадто отмиловали", "Дивовижний талант", "Собака вкусила боляче, Зате і лащиться тепер. Лопе де Вега - Валенсіанська вдова. Собака на сіні", "ЧК завжди брала заручників. Традиція", "Ось на кого губери то прирівнюються своїми витівками. Якщо вже він може собі таке дозволити, то і їм можна", "Гопник за "справою" ((((((((((((", "А ну-ка відбери!", "Куди ж це він повинен був забратися, щоб ось так?", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, після отримання листа Іссахар повідомив, що рішення президента про долю засудженої ізраїльтянки буде прийнято найближчим часом.

Примітно, що ЗМІ припускають - Нааму хочуть обміняти на російського хакера Олексія Буркова, який був затриманий в Ізраїлі п'ять років тому.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

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