На початку 2020 року Володимир Путін заявив, що хоче внести зміни в Конституцію

На думку російського гаранту, закон країни потребує ряду поправок, хоча його потенціал і не вичерпаний, пише Politeka.net.

Поправки торкнуться Держради, парламенту, повноважень президента і статусу чиновників.

Люди припускають, що зміни ніяк не приведуть їх життя на краще, а лише дозволять Путіну довше залишатися при владі.

Користувачі мережі стали створювати влучні карикатури, що висміюють Путіна і його Конституцію.

Зокрема у Твіттері художника Альоші Ступіна з'явилося нове зображення.

На карикатурі зображений чоловік, який трясе перед сім'єю, що складається з батька, матері і дитини, книгою зі словом: "Констетуция". Чоловік і дитина стоять у ватянках, а на їх шапках видніються червоні зірки.

Ззаду чоловіка примостився маленький Путін, який дістає з його кишені гаманець, одним словом: "Позорище".

Пост зібрав майже 200 лайків і більше 50 репостов.

Раніше ми писали, що художник Сергій Йолкін опублікував карикатуру на Володимира Путіна.

На зображенні президент нібито крутить барабан, в якому замість кульок знаходяться чиновники. Якого дістане – той і буде міністром Уряду Росії.

«А насправді хочеться плакати!», «кругообіг цього-самого в природі», «дно виявилося на самому верху», «клуб успішних людей», «ротація кадрів», - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Сергій Йолкін у звичному для себе стилі пожартував над російським президентом.

На карикатурі можна побачити Володимира Путіна, який сидить верхи на коні під назвою "поправки в конституцію", всіляко підганяючи його лозиною.

"Держдума розгляне в першому читанні законопроект Володимира Путіна про поправки до Конституції РФ вже 23 січня. Довго запрягали...", - йдеться у підписі до карикатурі.

Сергій Йолкін вирішив висміяти президнета після тої ж заяви про зміну Конституції.

Сергій Йолкін зобразив Володимира Путіна, що стоїть в пом'ятому костюмі, який вимовляє таку фразу: "Я ж казав, що нам потрібен ривок... Так от це він і є!".

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

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