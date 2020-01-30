Президент Білорусі Олександр Лукашенко розсмішив фанатів серіалу "Відьмак"

У грудні 2019 року вийшов перший сезон довгоочікуваної екранізації від Netflix саги Анджея Сапковського "Відьмак". Серіал відразу ж став культовим і завоював серця фанатів, окреме місце посіла пісня барда Лютика, яку сотні фанатів по всьому світу почали переспівувати. Олександр Лукашенко не втримався і також «виконав» популярний хіт, а відео з його голосом з'явилося в мережі YouTube на каналі SanSan, пише Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Пісня барда "Відьмак заплатите карбованої монетою" захопила уми користувачів мережі, тому на світ з'явилося таке відео від фанатів. Повний текст пісні у виконанні глави Білорусі створена з нарізок виступів глави Білорусі. По всій видимості автор даного відео не пошкодував свого часу, адже щоб підібрати всі ці слова і букви, а потім скласти з них пісню, потрібно не один день.

Слова Лукашенка автор розтягнув у відповідності з музикою, щоб створити відчуття того, що він ніби дійсно співає. Так можна зробити у відповідних програмах редакторів мелодій і голоси. Гумору цього "шедевру" додає ще й вдалий відеоряд, який складається з публічних виступів глави Білорусі та місцями співпадає з текстом композиції.

У коментарях користувачі мережі сміються з відео і хвалять автора.

«Найкращий кавер на чеканую монету. Бульба всім в будинку!!!», «Як я це чую: Ведзьмаку заплацице чыканкай манетай, чыканкай манетай Про а про», «Найкраще, що я бачив», «Коли твій держборг все ще не скорочується, але можна набрати кредитів у Китаю», «Олександр Григорович , в усьому шикарний», «Відьмак заплатите карбованої картоплею», «Хахах круто ) лайк», «Найкраще що я бачив у своєму житті, просто кращий», «Який раз я вже це дивлюся?», «Знову Лукашенко просить кредити», «Батько то жжот», – відзначили під відео.

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